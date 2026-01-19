Înainte de Davos, Oxfam denunţă averea record a miliardarilor

Averea miliardarilor a atins un nivel record în 2025, „subminând libertatea politică” şi alimentând inegalităţile, denunţă luni ONG-ul Oxfam, subliniind politica lui Donald Trump înainte de începerea reuniunii anuale a celor bogaţi şi puternici de la Davos. Preşedintele american este aşteptat miercuri la reuniunea organizată săptămâna aceasta în staţiunea din Alpii elveţieni de către Forumul Economic Mondial (WEF), relatează AFP.

AFP informează că cei mai bogaţi 12 miliardari „deţin mai mulţi bani decât jumătatea cea mai săracă a populaţiei lumii”, aproximativ patru miliarde de oameni, potrivit raportului Oxfam privind inegalităţile.

AFP menţionează că, anul trecut, pentru prima dată, lumea număra peste 3.000 de miliardari, care cumulau o avere de 18.300 de miliarde de dolari, arată Oxfam.

AFP notează că valoarea averii ultra-bogaţilor a crescut cu 16,2%, de trei ori mai repede decât în cei cinci ani anteriori, în timp ce reducerea sărăciei a încetinit de la pandemia din 2020, potrivit Oxfam.

AFP precizează că politica fiscală favorabilă şi înăbuşirea vocilor disidente permit ultra-bogaţilor să îşi asigure accesul la instituţii şi să cumpere mass-media, „subminând libertatea politică şi erodând drepturile majorităţii”, potrivit Oxfam.

AFP transmite că Oxfam estimează că ultra-bogaţii „au şanse de 4.000 de ori mai mari să ocupe o funcţie politică” decât cetăţenii obişnuiţi, iar Statele Unite, unde guvernul lui Donald Trump include mai mulţi miliardari, sunt un exemplu relevant.

AFP citează declaraţia directorului general al Oxfam, Amitabh Behar, care a spus că „inegalităţile economice şi politice pot accelera erodarea drepturilor şi securităţii persoanelor într-un ritm alarmant”.

AFP notează că, în apropierea alegerilor americane de la jumătatea mandatului din noiembrie, sunt prevăzute reduceri masive de impozite pentru întreprinderi şi gospodării, în timp ce multinaţionalele americane au obţinut scutirea de la rata minimă de impozitare de 15% prevăzută de un acord internaţional, potrivit Oxfam.

AFP menţionează că „măsurile luate sub preşedinţia Trump (...) au avantajat cei mai bogaţi oameni din întreaga lume” şi că Oxfam solicită limitarea puterii ultra-bogaţilor prin impozitare „reală” şi interzicerea finanţării campaniilor politice.