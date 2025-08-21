Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Încă un judecător federal a blocat desecretizarea unor dosare legate de cazul Epstein

S.B.
Internaţional / 21 august, 13:04

Încă un judecător federal a blocat desecretizarea unor dosare legate de cazul Epstein

Încă un judecător federal din SUA a respins o solicitare a guvernului de a desecretiza documente care au legătură cu finanţatorul şi infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, stabilind că Departamentul de Justiţie nu a reuşit să prezinte motive suficiente pentru a ridica secretul, informează Agerpres.

Potrivit informaţiilor apărute miercuri în mass-media americane, judecătorul Richard Berman din New York a declarat că transcrierile a aproximativ 70 de pagini conţin în principal mărturia unui agent FBI 'a cărui declaraţie a fost în mare parte mărturie indirectă' şi înregistrări telefonice cu o relevanţă limitată.

Berman a făcut referire la peste 100.000 de pagini de dosare investigative existente deja în posesia guvernului, pe care el le-a considerat mult mai semnificative pentru răspunderea publică, a raportat postul de radio ABC News.

Decizia lui Berman urmează unei hotărâri similare de săptămâna trecută a unui alt judecător, care a blocat publicarea unor documente din dosarul fostei partenere a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

Deciziile vin în contextul presiunilor politice asupra preşedintelui american Donald Trump, care în iulie a promis să militeze pentru publicarea anumitor dosare judiciare legate de Epstein.

Criticii au văzut acest demers al preşedintelui american ca pe o încercare de a-i mulţumi pe susţinătorii săi, mulţi dintre ei cerând divulgarea completă a documentelor din cazul Epstein.

Epstein, un finanţator bogat cu conexiuni puternice, a fost acuzat că a condus o reţea de trafic de persoane care exploata minore. El a murit în închisoare în 2019, într-un incident pe care autorităţile l-au clasificat drept sinucidere, declanşând teorii ale conspiraţiei conform cărora prin moartea acestuia ar fi fost acoperite informaţii sensibile.

Decizia judecătorului Richard Berman ar putea alimenta dezbateri asupra faptului dacă guvernul ar trebui sau nu să facă public un set mai larg de dosare FBI din acest caz.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb