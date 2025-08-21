Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
India testează cu succes o rachetă balistică de tip Agni-5

S.B.
Internaţional / 21 august, 14:50

India testează cu succes o rachetă balistică de tip Agni-5

India a testat cu succes, în statul Odisha, o rachetă balistică cu rază intermediară de acţiune - Agni-5 - care, după ce va deveni operaţională, ar putea atinge cu o ogivă nucleară orice parte a Chinei, potrivit news.ro.

Autorităţile au anunţat că testul a ”validat toţi parametri operaţionali şi tehnici”.

India şi China, primele două ţări cele mai populate din lume, sunt rivale şi îşi dispută influenţa în Asia de Sud.

Relaţiile lor s-au deteriorat în 2020, în urma unor confruntări sângeroase la frontieră.

India face parte din Quad, o alianţă de securitate, alături de Statele Unite, Australia şi Japonia, şi este considerată o contrapondere a Chinei.

Însă tulburări comerciale şi geopoliticie mondiale declanşate de războiul tarifar al preşedintelui american Donald Trump au determinat o apropiere între New Delhi şi Beijing.

În octombrie, premierul indian Narendra Modi s-a întâlnit cu preşedintele chinez Xi Jinping pentru prima oară în ultimii cinci ani, la un summit în Rusia.

Narendra Modi urmează să efectueze o primă vizită în China din 2018 la sfârşitul acestei luni, pentru a asista la un summit al Orgabizaţiei Cooperării de la Shanghai (OCS), un organism regional de securitate.

Relaţiile New Delhi cu Washingtonul s-au tensionat după ce preşeidntele american Donald Trump a dat Indiei un ultimatum să-şi înceteze achiziţiile de petrol din Rusia, o sursă esenţială de venit a Moscovei.

Statele Unite au ameninţat să dubleze taxele vamale ale importurilor din India, de la 25 la 50% - până la 27 august -, dacă New Delhi nu-şoi scimbă furnizorul de ţiţei.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.08.2025, 14:56)

    Un alt aliat al lui Putin devine superputere militara, Trump se va imprieteni si cu India, apropo, unde sant uriasele sanctiuni de 500% impotriva lor si a Chinei ha ha ha ha,

    Trump se va alia cu toti,

    va ramane UE coate-goale imbratisati cu Zelenskjy boschetari faliti ca si el sa adune paine uscata din lada de gunoi 

Curs valutar BNR

21 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0578
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3387
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3890
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8482
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.1103

