INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.443 lei, în septembrie

T.B.
Miscellanea / 12 noiembrie, 09:39

INS: Câştigul salarial mediu net a crescut la 5.443 lei, în septembrie

Câştigul salarial mediu net a fost 5.443 lei, în luna septembrie 2025, în creştere cu 56 lei (+1%) faţă de luna august 2025, iar câştigul salarial mediu brut a fost 9.078 lei, cu 76 lei (+0,8%) mai mare decât cel înregistrat în luna anterioară, conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.433 lei) şi în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (12.136 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.383 lei) şi în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.446 lei).

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,1%.

Potrivit INS, indicele câştigului salarial real a fost 94,7% în luna septembrie 2025 faţă de luna septembrie 2024 şi 100,6% faţă de luna august 2025. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 238,0%, cu 1,6 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2025.

În luna septembrie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2025, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru "Ziua petrolistului"), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, cu 16,4%, în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 14%.

La polul opus, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost consemnate în transporturi aeriene, cu 14,9% şi în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, cu procente între 2% şi 6,5%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,1%, ca urmare a reluării plăţii cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+0,4%). Câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-0,1%).

