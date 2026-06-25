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INS: Cifra de afaceri din serviciile pentru populaţie a înregistrat un declin de 10,3% în aprilie

L.B.
Macroeconomie / 25 iunie, 10:20

INS: Cifra de afaceri din serviciile pentru populaţie a înregistrat un declin de 10,3% în aprilie

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei în luna aprilie 2026 faţă de luna martie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 2,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,9%. Scăderea este şi mai mare raportat la aprilie 2025, cu un recul de 10,3% ca serie brută, respectiv 9,5% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, anunţă, joi, Institutul Naţional de Statistică (INS), conform News.Ro.

În primele patru luni din 2026, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a redus faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 9,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,9%.

Legat de serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna aprilie 2026, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri s-a micşorat cu 2,2%, din cauza scăderilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-8,4%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-5,1%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-0,3%). La polul opus au fost activităţile agenţiilor turistice şi tur operatorilor (+8,1%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+4,8%).

În acelaşi timp, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2026, faţă de luna precedentă, a scăzut cu 0,9%.

În aprilie 2026, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 10,3% mai mică faţă de luna aprilie 2025, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-19,1%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-13,7%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-12,9%). Creşteri au raportat activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+23,3%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+0,9%). Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, s-a redus cu 9,5%, precizează INS.

În primele patru luni din 2026, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri în scădere cu 9,8%, comparativ cu perioada similară din 2025, din cauza scăderilor cifrei de afaceri la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-16,7%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-15,0%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-12,9%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-5,7%). Au crescut, în schimb, activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor cu 16,9%. În funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele patru luni din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, a fost raportată o scădere de 7,9%, potrivit datelor INS.

Opinia Cititorului ( 2 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 10:31)

    exact cum a zis și președintele: ce înseamnă inflație de 10%, înseamnă ca "vom" cumpăra cu 10% mai putin.

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 25.06.2026, 10:45)

    nu contează domne !

    nu contează 

    îl avem pe Sorin și o căruță de bugetăreey !

    unu mai obez ca celălalt ! 

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