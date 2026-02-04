INS: Creştere de 12,7% a înmatriculărilor de vehicule pentru transportul pasagerilor în trimestrul patru din 2025

În trimestrul patru din 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, ajungând la 151.662 de vehicule, iar în cazul vehiculelor pentru transportul mărfurilor creşterea a fost de 13,4%, la 30.507 vehicule, anunţă Institutul Naţional de Statistică, potrivit news.ro.

Comparativ, în T4 2024, au fost înmatriculate 134.533 vehicule pentru transportul pasagerilor şi 26.908 pentru transportul mărfurilor, arată sursa citată.

„Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 12,7% în trimestrul IV 2025 faţă de trimestrul IV 2024 şi cu 13,4% în cazul înmatriculărilor noi de vehicule pentru transportul mărfurilor. În trimestrul IV 2025, autoturismele noi au reprezentat 33,2% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 5,5 puncte procentuale mai mult faţă de acelaşi trimestru al anului 2024. La sfârşitul trimestrului IV 2025, circa 5% din stocul de autobuze şi microbuze erau vehicule electrice”, arată datele INS, citate de news.ro.

Pe categorii, creşterile în T4 2025 faţă de T4 2024 au fost următoarele: la autobuze şi microbuze +24,8% (796 unităţi), la autoturisme +12,8% (144.787 unităţi) şi la mopede şi motociclete +9,2% (6.079 unităţi). În ceea ce priveşte vehiculele pentru transportul mărfurilor, creşterile au fost la autotractoare +19,8%, remorci şi semiremorci +17,9% şi autocamioane (inclusiv pentru scopuri speciale) +8,7%, conform sursei citate.

Raportat la trimestrul III 2025, înmatriculările noi au scăzut cu 0,9% pentru vehiculele de transport pasageri şi cu 1,7% pentru cele de transport marfă, arată news.ro.

Din punct de vedere al normelor europene de poluare, 66,2% dintre vehiculele rutiere înmatriculate la sfârşitul trimestrului IV 2025 respectau normele Euro 4, Euro 5 sau Euro 6, iar 9,6% erau clasificate Non-Euro. Pentru autoturisme, ponderea cea mai mare a fost de 32,1% pentru Euro 4, pentru autobuze şi microbuze predomină Euro 6 (22,9%), iar pentru mopede şi motociclete predomină Non-Euro (21,7%). Vehiculele Euro 3 au predominat în categoria autocamioane (26,1%), Euro 6 pentru autotractoare (47,9%), iar vehiculele pentru scopuri speciale erau în majoritate Non-Euro (21%), arată news.ro.