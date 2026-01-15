INS: Producţia industrială a scăzut cu 1,1% în primele 11 luni

Producţia industrială (serie brută) a scăzut în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, ca urmare a declinului înregistrat de industria prelucrătoare (-1,4%) şi industria extractivă (-1,2%), comparativ cu acelaşi interval din 2024, menţionează Agerpres.

Producţia industrială a fost mai mică cu 0,5% din cauza scăderilor înregistrate de industria extractivă (-1,1%) şi industria prelucrătoare (-0,7%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1,5%, precizează Agerpres, potrivit datelor de la INS.

În luna noiembrie 2025, producţia industrială (serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă cu 6,1%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-7,6%) şi industriei extractive (-2,7). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,9%, arată aceleaşi date.

Pe serie ajustată, producţia industrială a fost mai mică în noiembrie faţă de octombrie cu 0,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate în cele trei sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-2,5%), industria extractivă (-0,6%) şi industri prelucrătoare (-0,4%), potrivit Agerpres.

Faţă de luna corespunzătoare din 2024, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 2,8%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,6%) şi industria extractivă (-0,2%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 1%, arată datele INS.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 0,5%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 1%, în timp ce producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi industria extractivă au crescut cu 1,4%, respectiv 0,4%, potrivit Agerpres.