INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut în primele două luni cu 7,6%

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut în primele două luni ale anului, faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 7,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică, informează news.ro.
”Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-10,7%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-9,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%)”, arată datele INS.
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,8%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-3,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1,7%).
Februarie 2026 comparativ cu ianuarie 2026
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 0,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,2%) şi la vânzările de produse nealimentare (-0,9%).
Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au crescut cu 0,6%.
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,2%, datorită creşterilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,2%) şi la vânzările de produse nealimentare (+0,1%).
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,4%.
Februarie 2026 comparativ cu februarie 2025
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-10,3%), vânzările de produse nealimentare (-10,1%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,5%).
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-9,4%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,3%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,8%).
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 10:11)
pai și ce sa facem în cazul asta? scumpim în continuare. cine nu-și permite cutii de pantofi sa meargă la mai multa munca. facem inflația mare, ca niciodată, cum n-a mai văzut nimeni.
1.1. rabdare si tutun (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 13:07)
consumul identice la produsele alimentare, băuturi şi tutun ,in rest mersul pe jos face piciorul frumos,iar de chinazarii nu mai avem loc prin casa ,in magazine, porturile lumii sunt pline de gunoie chinezesti. asta daca intelegi ce citesti. cat despre " facem inflația mare, ca niciodată, cum n-a mai văzut nimeni " nu stiu despre ce infaltie vorbesti? carnea de porc 15 lei kg, pieptul de pui 25 de lei kg, merele 4-5 lei/kg,strugurii 5 lei/kg untul 82% grasime 6-7 lei /250g ,cartofii, ceapa, morcovii sunt aproape gratis, varza in luna aprilie 2 lei??? capsunile 14 lei/kg tot in luna martie-aprilie. despre ce inflatie cum n-a mai vazut nimeni vorbesti?
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 11:11)
Si eu care estimam si speram ca din vara sa iesim din recesiune... Poate la anul!