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INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în scădere cu 9,5%

L.B.
Macroeconomie / 25 iunie, 10:15

INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în scădere cu 9,5%

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut, în aprilie, faţă de luna martie 2026, atât ca serie brută cu 9,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,9%. Raportat la aprilie 2025, este, însă, în creştere, atât ca serie brută cu 1,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 2,1%, anunţă, joi, Institutul Naţional de Statistică (INS), preluat de News.Ro.

În perioada 1 ianuarie -30 aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a majorat, faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 0,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,9%.

În aprilie, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o scădere cu 9,5%, comparativ cu luna precedentă, din cauza scăderilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-11,9%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-9,5%) şi la comerţul cu autovehicule (-8,6%). A crescut, însă, comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor cu 3,5%.

INS arată că volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, a cunoscut o scădere de 2,9%.

Comparativ cu aprilie 2025, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat un avans de 1,4%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu autovehicule (+3,3%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+0,4%). Scăderi au fost raportate, în schimb, la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-25,9%) şi activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-3,2%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna aprilie 2026, a înregistrat o creştere cu 2,1%, raportat la aprilie 2025, precizează INS.

În perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 0,7%, faţă de aceeaşi perioadă din 2025, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+1,3%) şi la comerţul cu autovehicule (+0,8%). În acelaşi timp, activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor au ramas la acelasi nivel. A scăzut, însă, cu 16,4% comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor.

INS mai arată că, în primele patru luni din 2026, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, s-a majorat cu 1,9%, faţă de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025.

Opinia Cititorului ( 4 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 10:32)

    dacă nici mașini nu se mai vând e clar ca economia e pe ducă.

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 10:53)

      Păi și avem nevoie de vânzări mai mari de mașini pentru creșterea deficitelor. Putleriștii răgâie de proști.

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      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 10:55)

      yoy e creștere, deficitele se duc la stele până când leul e lăsat pe fundul lacului.

      Titluri, trăim din titluri.... bem bere și râgâim de proști. 

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      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 11:14)

      vine un iz de sabin gherman. scrieti la el pe YouTube, se va bucura de un comentariu real.

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