Întâlnirea Putin-Zelenski ar putea fi organizată în Ungaria

Negocierile de pace directe între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski ar putea avea loc în Ungaria, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din administraţia prezidenţială americană, de la care relatăm cele ce urmează. Autorităţile ruse nu au confirmat încă oficial participarea la summit, potrivit aceleiaşi surse.

Anunţul vine după discuţiile purtate luni la Casa Albă, unde preşedintele american Donald Trump, împreună cu Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, au convenit începerea pregătirilor pentru o întâlnire directă între cei doi preşedinţi. Cancelarul german Friedrich Merz a precizat că reuniunea ar trebui să aibă loc în următoarele două săptămâni, menţionând că „nu ştim dacă preşedintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”.

Trump a discutat telefonic cu Putin în timpul întâlnirii de la Washington şi a convenit asupra organizării reuniunii, urmând ca ulterior să lanseze o invitaţie şi pentru o întâlnire tripartită, care să marcheze începutul unor negocieri efective. Preşedintele francez Emmanuel Macron a pledat pentru ca întâlnirea să fie găzduită într-o ţară neutră, sugerând Geneva sau o altă destinaţie din Elveţia, conform sursei citate.

Premierul ungar Viktor Orban s-a arătat dispus să-l primească pe Vladimir Putin, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internaţională, după ce Ungaria a decis să se retragă din CPI. Orban a vizitat atât Moscova, cât şi Kievul, şi a declarat că Budapesta ar oferi „toate onorurile” unei vizite a liderului de la Kremlin.