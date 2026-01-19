Iran: Preşedintele Pezeshkian avertizează SUA că atacarea liderului suprem, Ali Khamenei, ar însemna "un război total"

Preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, a avertizat că orice agresiune împotriva liderului suprem al ţării, Ali Khamenei, ar echivala cu "un război total", după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că "este momentul să căutăm o nouă conducere" la Teheran, informează luni EFE.

„Orice agresiune împotriva liderului suprem al ţării noastre echivalează cu un război total împotriva poporului iranian”, a scris Masud Pezeshkian pe reţeaua socială X duminică seara, conform EFE.

Preşedintele iranian a atribuit, de asemenea, SUA şi aliaţilor acestora dificultăţile economice cu care se confruntă populaţia din Iran, generate de „duşmănia istorică şi de sancţiunile inumane”, ca răspuns la afirmaţiile lui Trump potrivit cărora 37 de ani de conducere a lui Khamenei au dus Iranul la „distrugere totală”, notează EFE.

Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a afirmat că „este momentul să căutăm o nouă conducere în Iran” şi l-a acuzat pe Ali Khamenei de „utilizarea violenţei la niveluri nemaivăzute”, soldată cu moartea a „mii de persoane pentru a menţine controlul”, scrie EFE.

Trump ameninţase anterior că va interveni militar dacă autorităţile iraniene vor reprima violent protestele antiguvernamentale începute pe 28 decembrie din cauza deteriorării situaţiei economice, manifestaţii care s-au extins rapid în întreaga ţară şi au atins punctul culminant pe 8 şi 9 ianuarie, conform EFE.

Potrivit ONG-ului de opoziţie Iran Human Rights, cu sediul la Oslo, represiunea a cauzat peste 3.400 de morţi, iar liderul suprem al Iranului a recunoscut sâmbătă moartea „câtorva mii” de persoane, acuzând totodată SUA că au instigat şi încurajat tulburările pentru a destabiliza ţara, relatează EFE.

Autorităţile iraniene susţin că elemente înarmate, pe care le-au calificat drept terorişti cu legături cu SUA şi Israelul, s-au infiltrat printre manifestanţi şi sunt responsabile pentru decese, potrivit EFE.