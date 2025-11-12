Iranul afirmă că a destructurat o reţea de spionaj condusă de SUA şi Israel

Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au destructurat o reţea de spionaj condusă de serviciile de informaţii ale Statelor Unite şi Israelului, a cărei misiune era "să submineze securitatea" ţării, informează miercuri EFE.

Într-un comunicat preluat de Press TV, corpul militar de elită a asigurat că celula era alcătuită din "elemente păcălite şi trădătoare" recrutate pentru a desfăşura acţiuni menite să "submineze securitatea" Iranului.

Presupusa operaţiunea americană şi israeliană "a fost o încercare de a compensa umilitoarea înfrângere militară suferită în timpul războiului de 12 zile din iunie cu Israelul", se arată în comunicat.

Gardienii Revoluţiei nu au oferit informaţii despre numărul de persoane arestate, naţionalitatea acestora sau alte detalii.

În luna iunie, Iranul şi Israelul au purtat un război în care SUA au participat prin bombardarea a trei facilităţi nucleare.

În conflict au murit peste o mie de iranieni în atacurile zilnice împotriva capitalei Teheran şi a altor oraşe, iar acesta s-a încheiat cu un armistiţiu mediat de Washington.

În pofida loviturilor grele suferite de Iran, aproximativ 30 de înalţi oficiali militari şi oameni de ştiinţă în domeniul nuclear fiind ucişi, Teheranul susţine că a avut câştig de cauză în conflict.

De la începutul războiului, Iranul a executat, de asemenea, cel puţin 15 deţinuţi condamnaţi pentru spionaj în favoarea serviciului de informaţii israelian Mossad.