Israel atacă sudul Libanului la o zi după semnarea acordului-cadru cu Beirutul

O dronă israeliană a lovit sâmbătă un obiectiv la o intersecţie în oraşul Nabatieh al-Fawqa din sudul Libanului, la doar o zi după ce Israelul şi Libanul au semnat la Washington un acord-cadru mediat de SUA pentru o pace şi securitate durabile, conform agenţiei naţionale de presă libaneze NNA, citată de Xinhua şi Agerpres.
În acelaşi timp, forţele israeliene au avansat spre periferia satului Kfarchouba din districtul Hasbaya, echipate cu mitraliere medii şi grele, iar o dronă israeliană a lansat o grenadă paralizantă asupra unei ţinte de lângă periferia oraşului Kfar Tebnit, potrivit aceleiaşi surse.
Acordul-cadru fusese semnat vineri seară la finalul ultimei runde de discuţii la nivel de ambasadori la Washington, secretarul de stat american Marco Rubio anunţând că documentul cere din nou aplicarea armistiţiului fragil dintre cele două naţiuni şi urmăreşte să deschidă calea unui proces de pace mai amplu, conform Agerpres.
Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a discutat vineri cu premierul libanez Nawaf Salam despre ultimele evoluţii şi a subliniat necesitatea unor retrageri graduale ale Israelului din zonele ocupate, pentru ca Forţele armate libaneze să se poată desfăşura şi statul libanez să îşi extindă autoritatea pe întreg teritoriul, potrivit aceleiaşi surse. El a accentuat totodată importanţa implementării depline şi neselectice a Rezoluţiei 1701 a Consiliului de Securitate al ONU, conform Agerpres.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. Istoria are definitia pt reactiile sociale
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2026, 16:17)
Sa l intrebe Wexler si Dna Gorghiu Isar pe presedintele israelian cand va tine discursul in parlament ce vor sa faca cu Libanul, care e tara suverana, cu presedinte, guvernn si parlament recunoscute de comunitatea internationala. Deocamdata ce vedem e ca rad de pe suprafata pamintului asezari nenumarate dupa ce avertizeaza populatia sa evacueze cu jumatate de ora inainte! Ce va spune, ca cei care critica asaltul asta sunt... antisemiti?!? Un istoric englez de sc 19 0a creat acest termen de 'popoare semite' adica (conform biiei, descendwntii din miticul Sem). Dar semite sunt si alte popoare :nabateenii, fenicienii, samaritenii si... arabii! Privind in lumina acestei definitii istorice, si dupa actiunile din ultimii 4 ani, care e poporul cel mai antisemit de pe Pamant?