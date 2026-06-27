Israel atacă sudul Libanului la o zi după semnarea acordului-cadru cu Beirutul

O dronă israeliană a lovit sâmbătă un obiectiv la o intersecţie în oraşul Nabatieh al-Fawqa din sudul Libanului, la doar o zi după ce Israelul şi Libanul au semnat la Washington un acord-cadru mediat de SUA pentru o pace şi securitate durabile, conform agenţiei naţionale de presă libaneze NNA, citată de Xinhua şi Agerpres.

În acelaşi timp, forţele israeliene au avansat spre periferia satului Kfarchouba din districtul Hasbaya, echipate cu mitraliere medii şi grele, iar o dronă israeliană a lansat o grenadă paralizantă asupra unei ţinte de lângă periferia oraşului Kfar Tebnit, potrivit aceleiaşi surse.

Acordul-cadru fusese semnat vineri seară la finalul ultimei runde de discuţii la nivel de ambasadori la Washington, secretarul de stat american Marco Rubio anunţând că documentul cere din nou aplicarea armistiţiului fragil dintre cele două naţiuni şi urmăreşte să deschidă calea unui proces de pace mai amplu, conform Agerpres.

Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a discutat vineri cu premierul libanez Nawaf Salam despre ultimele evoluţii şi a subliniat necesitatea unor retrageri graduale ale Israelului din zonele ocupate, pentru ca Forţele armate libaneze să se poată desfăşura şi statul libanez să îşi extindă autoritatea pe întreg teritoriul, potrivit aceleiaşi surse. El a accentuat totodată importanţa implementării depline şi neselectice a Rezoluţiei 1701 a Consiliului de Securitate al ONU, conform Agerpres.