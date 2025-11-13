Istvan Kovacs va arbitra meciul Slovacia - Irlanda de Nord, din preliminariile CM

O brigadă de arbitri români va oficia meciul din etapa a 9-a a preliminariilor Cupei Mondiale 2026, programat vineri, de la ora 21:45, pe Kosicka Futbalova Arena din Kosice, între Slovacia şi Irlanda de Nord, în cadrul Grupei A, potrivit news.ro.

La centru se va afla Istvan Kovacs, asistat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce Radu Petrescu va fi al patrulea oficial al partidei.

În camera VAR se vor afla tot reprezentanţi ai României - Cătălin Popa (Video Assistant Referee) şi Marcel Bîrsan (Assistant VAR).

Supervizarea arbitrajului va fi asigurată de Clayton Pisani (Malta), iar delegatul UEFA pentru acest meci este Yuriy Barbash (Ucraina).