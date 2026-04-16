Jamie Murray, fost număr unu mondial la dublu, şi-a încheiat cariera

O.D.
Sport / 16 aprilie, 12:46

Jamie Murray, fost număr unu mondial la dublu, şi-a încheiat miercuri cariera în tenis, renunţând la rachetă la vârsta de 40 de ani, după un parcurs încununat de trofee, inclusiv şapte titluri de Grand Slam şi o victorie în Cupa Davis alături de fratele său, Andy.

Fratele mai mare al fostului jucător de simplu de top Andy, Jamie şi-a anunţat retragerea după 36 de ani în acest sport, încununând o carieră în care a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial la dublu în 2016.

Jamie se retrage cu 34 de titluri la activ, printre care se numără şi victorii la dublu în cadrul turneelor de Grand Slam de la Australian Open şi US Open din 2016. De asemenea, a câştigat cinci titluri la dublu mixt, împărţite între Wimbledon şi US Open.

„Călătoria mea în lumea tenisului se încheie după 36 de ani. Mă simt foarte norocos şi privilegiat pentru toate experienţele extraordinare pe care mi le-a oferit acest sport minunat”, a declarat Jamie într-un comunicat prin care i-a mulţumit familiei sale. „Tuturor celor care m-au ajutat şi m-au susţinut - vă mulţumesc tuturor! Abia aştept să intru în lumea reală!”

După ce a câştigat primul său titlu în 2007, ultima sa performanţă de succes a avut loc la Openul de la Belgrad, în Serbia, în noiembrie 2024.

Poate că cel mai memorabil moment al său a avut loc în 2015, când a făcut pereche cu fratele său Andy în meciul de dublu din finala Cupei Davis, contribuind în cele din urmă la victoria Marii Britanii asupra Belgiei şi la câştigarea primului titlu al ţării sale după 1936.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

