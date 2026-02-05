Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling

Jocurile Olimpice de iarnă au început miercuri cu primele confruntări de curling la Cortina, dar au fost întrerupte la scurt timp din cauza unei pene de curent, relatează AP.

Oficialii au întrerupt pentru scurt timp meciurile de la arena istorică de curling când luminile s-au estompat şi au început să pâlpâie. Jucătorii de curling au continuat să alunece pe gheaţă pentru a rămâne pregătiţi. Fanii au aplaudat când luminile puternice s-au aprins din nou la scurt timp şi competiţia a fost reluată. Oficialii arenei au declarat că investighează problema şi că nu au informaţii imediate despre cauza acesteia.

Curlingul la Cortina - opt echipe în dublu mixt - a început cu două zile înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina din 2026. Jucătorul american de curling Korey Dropkin a declarat că a aşteptat mult timp acest moment.

„Să fii printre cei mai buni este o atmosferă foarte plăcută”, a spus Dropkin, care participă pentru prima dată la Jocurile Olimpice şi va începe competiţia joi. „Aşteptăm cu nerăbdare să fim gata să concurăm şi să dăm tot ce avem mai bun pe gheaţă.”