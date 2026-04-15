Jonathan Karl: „Trump nu este îngrijorat de înfrângerea lui Orban, îl laudă pe Peter Magyar”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria, exprimându-şi în acelaşi timp aprecierea faţă de viitorul prim-ministru, Peter Magyar, potrivit unei relatări publicate de jurnalistul Jonathan Karl pe platforma X.

Conform aceleiaşi surse, Donald Trump a afirmat că noul lider de la Budapesta „va face o treabă bună”, descriindu-l drept „un om bun”.

Referindu-se la campania electorală, preşedintele american a indicat că nu ştie dacă o implicare mai directă din partea sa - printr-o vizită în Ungaria - ar fi influenţat rezultatul, menţionând că nu a fost „atât de implicat” în acest scrutin, potrivit relatării lui Jonathan Karl pe X.

În acelaşi context, Donald Trump a subliniat că Viktor Orban se afla în urmă în sondaje într-o măsură semnificativă, adăugând totodată că îl consideră în continuare „un om bun”, conform aceleiaşi surse.

Totodată, liderul american a remarcat că Peter Magyar a fost anterior membru al partidului condus de Viktor Orban şi împărtăşeşte poziţii similare în ceea ce priveşte imigraţia, apreciind că „va fi bun” în funcţia de prim-ministru, potrivit postării publicate de Jonathan Karl pe X.

Declaraţiile indică o poziţionare pragmatică a liderului de la Washington în raport cu schimbarea politică de la Budapesta, sugerând disponibilitatea de a colabora cu noua conducere a Ungariei, conform relatării jurnalistului Jonathan Karl.