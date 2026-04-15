Jonathan Karl: „Trump exclude prelungirea armistiţiului şi evocă evoluţii decisive în următoarele două zile”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu ia în calcul, în acest moment, prelungirea armistiţiului, apreciind că o astfel de măsură nu va fi necesară, potrivit unei relatări publicate de jurnalistul Jonathan Karl pe platforma X.

Conform aceleiaşi surse, liderul de la Casa Albă a indicat că perioada imediat următoare ar putea aduce evoluţii semnificative, afirmând că „urmează două zile remarcabile”, fără a detalia natura acestor evoluţii.

Întrebat dacă războiul se va încheia printr-un acord sau printr-o constatare unilaterală a neutralizării capacităţilor adversarului, Donald Trump a arătat că ambele scenarii sunt posibile, dar a subliniat că preferă varianta unui acord, întrucât aceasta ar permite reluarea procesului de reconstrucţie, potrivit relatării lui Jonathan Karl pe X.

Totodată, preşedintele american a susţinut că situaţia actuală reflectă o schimbare de regim, afirmând că „elementele radicale” au fost eliminate, conform aceleiaşi surse.

În acelaşi context, Donald Trump a făcut o afirmaţie privind rolul său pe scena internaţională, declarând că, în absenţa sa din funcţia de preşedinte, „lumea ar fi fost distrusă”, potrivit postării publicate de Jonathan Karl pe X.

Declaraţiile conturează o evaluare optimistă a evoluţiilor pe termen scurt, dar menţin deschise atât perspectiva unei soluţii negociate, cât şi posibilitatea unei încheieri de facto a conflictului, în funcţie de dinamica din teren, potrivit aceleiaşi surse.