Jucătoarele iraniene mulţumesc guvernului australian

Jucătoarele de fotbal iraniene Fatemeh Pasandideh şi Atefeh Ramezanisadeh au mulţumit vineri guvernului australian pentru că le-a oferit un „refugiu sigur” şi au declarat că doresc să-şi reia carierele sportive după ce îşi vor reface vieţile, relatează Reuters.

În primele lor declaraţii publice de la obţinerea vizelor umanitare, jucătoarele au afirmat într-un comunicat că solidaritatea şi sprijinul de care au beneficiat le-au dat speranţa unui viitor în care vor putea trăi şi concura în siguranţă.

„Dorim să ne exprimăm cea mai profundă recunoştinţă faţă de guvernul australian şi, în special, faţă de ministrul de Interne Tony Burke, pentru că ne-au acordat protecţie umanitară şi un refugiu sigur în această ţară frumoasă”, au declarat ele.

Australia a acordat iniţial vize umanitare pentru şase jucătoare şi un membru al staff-ului tehnic al echipei Iranului, după ce participarea acestora la Cupa Asiei din Australia a început chiar în momentul în care Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului.

Cinci dintre membrele echipei s-au răzgândit ulterior şi au decis să se întoarcă acasă, rămânând în Australia doar Pasandideh şi Ramezanisadeh.

Cele două au început antrenamentele cu echipa feminină din A-League, Brisbane Roar, luna trecută.

„În acest moment, prioritatea noastră este siguranţa şi sănătatea noastră, precum şi începerea procesului de reconstruire a vieţilor noastre”, au declarat ei.

„Suntem sportive de elită, iar visul nostru rămâne acela de a ne continua cariera sportivă aici, în Australia.”

Au apărut îngrijorări cu privire la siguranţa jucătoarelor iraniene după ce mai multe dintre ele nu au intonat imnul naţional la un meci din Cupa Asiei, televiziunea de stat iraniană calificându-le drept „trădătoare în vreme de război”. Restul echipei a ajuns acasă în Iran luna trecută, trecând prin graniţa turcă, după o călătorie de întoarcere din Australia plină de tensiuni.