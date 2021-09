Situat în inima ţării, judeţul Covasna atrage ca un magnet tot mai mulţi oameni care vor să se bucure de locurile unde natura neîmblânzită, pădurile şi apele neatinse, moştenirea arhitecturală valoroasă, oamenii ospitalieri, precum şi mâncarea rustică reinterpretată oferă experienţe unice.

Una dintre principalele atracţii ale judeţului este chiar oraşul Covasna, denumit şi "staţiunea mofetelor şi a celor 1000 de izvoare de ape minerale". Datorită varietăţii resurselor naturale de o valoare incomensurabilă, utilizate de câteva decenii în prevenţia şi tratarea bolilor sistemului cardiovascular, Covasna este una dintre cele mai căutate staţiuni balneoclimaterice din România.

Prezenţa apelor minerale, a mofetelor şi a aerului bogat în ioni negativi au făcut posibile dezvoltarea turismului balnear şi elaborarea "metodei Covasna" - procedură de tratament folosită mai bine de cinci decenii, de care se poate beneficia numai în staţiunea Covasna.

• Cele mai mari mofete din lume

Una dintre bogăţiile naturale cu care ţara noastră se poate mândri este mofeta. Denumirea provine din latinescul "mephitis", care înseamnă emanaţie puturoasă, aceasta fiind produsul activităţii post-vulcanice, o emanaţie de gaze, mai ales de dioxid de carbon (amestecat în cantităţi foarte mici cu hidrogen sulfurat şi radon), folosită în tratamentul balnear.

Fiind mai dens decât aerul, CO2 este captat într-o încăpere amenajată în trepte, unde pacienţii fac baie uscată în gazul mofetic vindecător. De foarte mulţi ani mofeta a fost şi este folosită pentru a trata hipertensiunea arterială, arteroscleroza, complicaţiile diabetice, problemele de fertilitate, venele varicoase, neuropatiile, problemele circulatorii, nivelurile ridicate de colesterol şi lipide etc.

Spitalul de Recuperare Cardiovasculară Dr. Benedek Geza deţine una dintre cele mai mari mofete construite din lume, în cadrul căreia zilnic se efectuează între 450 şi 500 de tratamente.

Acesta are forma unei arene antice şi se întinde pe o suprafaţă de 100 mp, deservind în acelaşi timp până la 100 de persoane. Anual, această metodă este folosită în tratamentul a aproximativ 10.000 de bolnavi.

Cu o experienţă de peste 60 de ani în tratarea afecţiunilor cardiovasculare, Spitalul de Recuperare Dr. Benedek Geza este unul dintre cele mai cunoscute centre de tratament din România şi locul unde a luat naştere "Metoda Covasna", unică în Europa.

Această metodă de tratament îmbină factorii naturali terapeutici (apele minerale carbogazoase, mofetele, bioclimatul de cruţare, aerul bogat în ioni negativi) cu exerciţiile fizice regulate, o alimentaţie săracă în sare şi grăsimi, facilitând astfel reducerea cantităţii de medicamente şi îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor.

Tot în judeţul Covasna se află şi Peştera Puturosu din Băile Balvanyos, una dintre cele mai mari mofete naturale din Europa. Numele acesta se datorează emanaţiilor de gaze mofetice care sunt speciale datorită cantităţilor mari de sulf şi hidrogen sulfurat ce domină interiorul peşterii şi care sunt resimţite pe distanţe destul de mari de jur împrejurul peşterii.

Foarte mult timp acest loc a fost considerat de către localnici blestemat, însă după Primul Război Mondial medicii au început să îi recunoască proprietăţile terapeutice. Astăzi, mulţi dintre vizitatorii peşterii Puturosu vin aici în scop medical, terapia cu sulf având efecte în cazul bolilor de natură reumatică, precum şi în vindecarea alergiilor şi a bolilor de piele.

O altă mofetă cu emanaţii foarte puternice de gaze se află în satul Hătuica, comuna Catalina, unde din anul 2013 funcţionează un centru de tratament în care este amenajată o mofetă clasică în stil amfiteatru, reprezentând factorul principal de cură. Centrul dispune şi de căzi pentru baie cu apă minerală încălzită, de saună şi aparate cardio fitness, de aparate pentru electroterapie şi servicii de masaj.

Datorită tarifelor avantajoase, de serviciile centrului de la Hătuica beneficiază în special oamenii din zonă, însă în ultima perioadă existenţa spaţiilor de cazare la nivelul superior al clădirii a început să atragă turişti şi din alte zone ale ţării.

• "Mina de aur a Transilvaniei" - simbolul Covasnei

Renumită ca staţiune balneară datorită abundenţei izvoarelor de apă minerală, la Covasna se găseşte o mare varietate de ape minerale naturale cu compoziţie chimică şi proprietăţi fizice diferite. Acestea pot fi folosite atât pentru cură internă, cât şi pentru cură externă, sau pot fi băute ca simplă apă de masă.

Toată zona, dar mai ales albiile râurilor sunt pline de izvoare cu apă minerală. Astfel de izvoare se găsesc şi în centrul oraşului, unele sunt captate pentru tratamentele efectuate în hotelurile din zonă, iar altele pot fi consumate liber. În parcul central din Covasna se află o clădire reprezentativă, denumită Izvor Elvira, după doamna Elvira Gocz, care a finanţat construcţia. Aici sunt apele izvoarelor cunoscute sub denumirea de Elvira I şi Elvira II, care au componenţe chimice diferite, însă ambele ape sunt indicate pentru cure interne şi pentru tratarea enterocolitei cronice.

La câţiva metri de Izvorul Elvira se află Balta Dracului, o groapă adâncă cu noroi şi emanaţii carbogazoase sulfuroase a cărei denumire datează încă din anul 1681, când fenomenul se credea a fi unul de natură demonică, iar oamenii nu îndrăzneau să se apropie de groapa în care se aflau erupţiile de nămol care emanau un miros de pucioasă şi smoală. Se credea, la acea vreme, că apa fierbe la propriu deoarece era un foc al Iadului, unde necuratul se pregătea să-şi atragă adepţii. De aceea, oamenii ocoleau locul respectiv şi chiar credeau că dacă se apropie prea tare vor fi blestemaţi şi vor ajunge în Iad.

Însă din anul 1850, Balta Dracului a fost atestată documentar pentru prima dată ca baie populară cu efecte curative, fiind propice pentru băile de nămol. Pacienţii care plecau vindecaţi de aici numeau oraşul "mina de aur a Transilvaniei". În prezent, Balta Dracului nu mai este utilizată în scopuri tămăduitoare, însă este considerată simbolul staţiunii Covasna.

• Turismul balnear din Covasna, în dezvoltare accelerată

Datorită resurselor naturale bogate, turismul balnear din judeţul Covasna se află într-o dezvoltare continuă, mai ales în ceea ce priveşte extinderea bazelor de tratamente şi a capacităţilor de cazare. Hotelurile covăsnene au, în prezent, propriile centre de tratament, acestea oferind turiştilor diverse tratamente şi o gamă largă de pachete şi servicii de spa şi wellness, încercând, totodată, să îşi pună amprenta pe piaţa turistică din România, mai mult pe partea de prevenţie a bolilor.

Turism Covasna S.A. este una dintre principalele societăţi de turism balnear din România, fiind singurul complex hotelier din Covasna situat direct pe sursa de gaz mofetic şi apă minerală, cu trei mofete, având avantajul de a deţine cea mai mare şi complexă bază de tratament din zonă.

Complexul balnear Turism Covasna este alcătuit din hotelurile Căprioara Resort (de 4 stele), Covasna (3 stele), Cerbul (3 stele) şi Camping Valea Zânelor (de o stea), având o capacitate de cazafre de 777 de locuri în cadrul hotelurilor şi 34 de locuri în căsuţele şi camerele de motel din Camping. Poziţionarea în centrul oraşului Covasna este una ideală pentru turiştii veniţi în staţiune, beneficiind de tratament balnear şi plimbări în parcul oraşului.

Un alt punct de atracţie al judeţului Covasna care nu trebuie ratat îl reprezintă Băile Balvanyos şi Băile fetelor Balvanyos. Numele provine de la Cetatea Balvanyos, care se traduce Cetatea cu Idoli, deoarece în acest loc mult timp după creştinare a fost păstrată religia păgână.

• Zabola Estate, un loc de poveste

Aflat la poalele Carpaţilor Răsăriteni, castelul Mikeş a cărui grădină englezească se întinde pe o suprafaţă de 40 de hectare, cu casele sale de oaspeţi din secolele 18, 19 şi 20, evocă atmosfera vremurilor de altădată, fiind locul perfect pentru turiştii care vor să aibă parte de o experienţă inedită într-un loc de poveste.

Domeniul aparţine descendenţilor familiei Mikes, apărută în politica transilvăneană încă din evul mediu. Istoria Domeniului Mikes din Zabola datează din secolul al 15-lea, când deja exista o clădire fortificată cu un bastion pe locul castelului de astăzi.

Contele Mikeş Ármin a construit o nouă clădire între 1910 şi 1912, cunoscută sub denumirea de Castelul Nou, unde erau primiţi musafirii sosiţi în vizită. Noua clădire este conectată de castelul vechi printr-un pasaj subteran şi o punte supraetajată, deosebită, care se aseamănă cu punţile supraetajate din Veneţia.

În timpul celui de al II-lea Război Mondial, clădirile au fost jefuite şi domeniul devastat. În 1949, proprietatea a fost naţionalizată şi familia evacuată, fiind nevoită să părăsească ţara. Castelul şi-a schimbat funcţia de mai multe ori, fiind, la început, sat de vacanţă al presei comuniste, apoi spital de prevenţie a bolilor pneumologice, mai târziu orfelinat, şcoală şi sanatoriu. Proprietatea a fost revendicată de familia Roy-Chowdhury, succesorii familiei Mikes în 1999. Cu toate acestea, abia în 2005 familia a putut să intre în posesia domeniului.

O parte a clădirilor (The Machine House, The New Castle, The Old Saddle House, The Garden House şi The Old Stables), împreună cu parcul englezesc, servesc drept hotel castel. Casele de oaspeţi din secolele XVIII-XIX sunt numite după funcţiile originale: The Machine House (Casa maşinăriei), denumită în acest fel ca urmare a faptului că a adăpostit primul generator din zonă care alimenta cu curent electric patru localităţi din apropierea castelului, The Saddle House (Casa harnaşamentelor), care adăposteşte şi astăzi harnaşamentele cailor, The New Castle (Castelul nou). Aceste clădiri dispun de 20 de spaţii de cazare.

Pe lângă cele trei case de oaspeţi, domeniul pune la dispoziţia clienţilor şi Fostele Grajduri, care anterior adăposteau caii din rasa Mikeş de Zăbala, foarte cunoscut la acea vreme, şi cu care familia făcea comerţ. Clădirea veche de peste 300 de ani, care de-a lungul timpului a servit pentru diverse scopuri, astăzi este destinată petrecerii timpului liber, recepţiilor şi seratelor elegante sau altor evenimente private.

Domeniul Zabola, pe lângă cele şapte clădiri istorice, este format dintr-un uriaş parc presărat cu lacuri pe care turiştii pot face plimbări cu barca, peste 100 de specii de plante, dar şi cu foarte multe animale de care se pot bucura mai ales copiii. Pe lângă căprioare, mistreţi, cerbi, urşi, lupi şi râşi, aria de conservare este zona de habitat pentru berze, stârci, veveriţe, bufniţe, lilieci, broaşte şi multe alte animale. Activităţi pe care turiştii le pot alege pentru a cunoaşte mai bine Domeniu Zabola sunt închirierea de biciclete, drumeţiile, echitaţiile pe teren, plimbările cu caleaşca, turul ghidat al Domeniului Mikes, saună în pădure, yoga, ateliere de kurtos kolacs, dar şi zborul ancorat cu X Balloon Transylvania.

Zborul cu balonul cu aer cald este o experienţă excepţională, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari. Călătorii pot admira peisajele inedite ale Covasnei dintr-o nacelă sub un imens balon colorat. Programul cu balonul cu aer cald depinde complet de condiţiile meteorologice, fiind necesară o programare prealabilă.

Există două tipuri de programe de zbor cu balonul cu aer cald: zborul ancorat şi zborul liber. Metoda zborului ancorat este oportună pentru a permite mai multor persoane să se bucure de experienţa zborului cu balonul pentru o perioadă mai scurtă de timp. În general, zborul ancorat durează între 5 şi 8 minute şi presupune ridicarea coşului de 5 persoane la circa 30 de metri deasupra solului.

La zborul liber pot participa şi copiii de la zece ani (cu părinţi sau însoţitori), copiilor sub zece ani li se recomandă zborul ancorat. În general, zborul durează o oră, însă traseul şi aterizarea se schimbă în funcţie de direcţia vântului, pilotul având control doar deasupra altitudinii balonului cu aer cald.

• Căprioara Resort - un hotel modernizat, dat în folosinţă în 2016

Hotel Căprioara Resort de 4 stele este un hotel nou, cu un aspect modern, care a reuşit să scape de faţada veche pe care o avea. A fost dat în folosinţă în anul 2016, în urma unei investiţii de peste 15.000 de euro. Are o capacitate de 263 de locuri de cazare, în 119 camere duble, 17 camere single, 4 camere pentru persoanele cu dizabilităţi şi 4 apartamente. Totodată, dispune de două restaurante cu o capacitate de până la 130 de persoane şi de două săli de conferinţă, cu o capacitate de 150 de locuri fiecare.

În cadrul hotelului poate fi efectuat un tratament balnear complex; în acest sens, oferă băi cu apă carbogazoasă, mofete, proceduri pentru electroterapie, kinetoterapie, termoterapie, masoterapie şi hidroterapie, eficiente în tratarea şi prevenţia bolilor cardiovasculare şi reumatice, dar şi în tratamentul de recuperare fizică medicală. În centrul SPA&Wellness pot fi făcute proceduri sau tratamente personalizate, iar în Beauty Center se fac tratamente cu produse Gerovital.

• Hotel Clermont - situat în zona Valea Zânelor

Hotel Clermont (4 stele) din Covasna este situat foarte aproape de Spitalul de Recuperare Cardiovasculară, în renumita zonă Valea Zânelor din staţiune. Hotelul a fost construit şi dat în folosinţă în anul 2007, cu un corp principal de clădire în care astăzi se află partea de restaurant cu o capacitate standard de 170 de locuri, partea de spa, sala de sport şi agrement, precum şi sălile de conferinţă cu o capacitate de peste 500 de locuri. Ulterior, hotelul a fost extins cu un alt corp, în care astăzi se află spaţiile de cazare, cu o capacitate de 212 locuri dispuse în 106 camere.

În corpul principal se află conceput o gamă diversificată de servicii de relaxare şi înfrumuseţare pentru cei care doresc un masaj dedicat atât corpului, cât şi sufletului.

Centrul de Sănătate Clermont oferă procedurile balneare specifice oraşului Covasna (mofetă, băi cu apă minerală, hidroterapie, electroterapie, masaj medical, gimnastică medicală), precum şi o serie de procedee antistres şi servicii de revigorare pentru o stare de bine a organismului, punând accent pe prevenţie.

• Grand Santerra Spa, o oază de relaxare şi sănătate în cadrul Balvanyos Resort

În zona Băilor Balvanyos se află Balvanyos Resort, dezvoltat şi renovat într-un stil contemporan şi inovator, oferind un mediu elegant şi prietenos atât pentru organizarea evenimentelor şi conferinţelor, cât şi pentru odihnă şi relaxare.

Grand Hotel Balvanyos dispune de 102 camere cu vedere spectaculoasă spre munţi, cuprinzând camere twin, queen, în regim single sau double, junior suite şi apartament cu două dormitoare pentru familii mai mari, decorate modern şi care au dimensiuni generoase, acestea fiind gândite special pentru a asigura confortul şi liniştea de care au nevoie turiştii care îi păşesc pragul.

Hotelul dispune de două restaurante unul principal, ideal atât pentru cine romantice sau în familie, cât şi pentru organizarea evenimentelor cu până la 200 de participanţi, unde meniul este un mix selectat din bucătăria românească, cea transilvăneană, incluzând şi câteva bucate din bucătăria internaţională. În incinta unităţii hoteliere este şi un restaurant de dimensiuni mai reduse cu specific gourmet, amenajat după un concept inedit, care propune o experienţă culinară fine dining de neuitat, cu preparate exclusiviste create de Chefii bucătari.

Centrul de conferinţă din cadrul resortului este compus din trei săli de diferite dimensiuni, situate atât în interiorul hotelului, cât şi în clădirile anexe acestuia, dotate cu toate facilităţile de care este nevoie. Aceste săli asigură spaţiul ideal pentru conferinţe, întâlniri de afaceri, team building-uri, recepţii, dar şi evenimente private, pentru 20-200 de participanţi.

Principalul punct de atracţie al Balvanyos Resort este Grand Santerra Spa, o oază de relaxare şi sănătate ce se întinde pe 2000 mp, integrată perfect cu natura, printre izvoare tămăduitoare şi brazi seculari. Centrul Spa potenţează farmecul acestui loc binecuvântat, oferind spaţii interioare şi exterioare care se împletesc firesc şi fără efort - căzi de baie încălzite ascunse printre conifere, bazine cu ape şi hidromasaje, încăperi pentru experienţe spa individuale, saune, băi cu aburi, camera salină, băi de nămol.

Centrul mai cuprinde o sală de fitness profesională cu o terasă exterioară de unde porneşte o pistă de alergare de 1,7 km şi facilităţi de balneo-fizioterapie şi de recuperare.

Pentru turiştii dornici de aventură care nu vor să îşi petreacă tot timpul la spa, resortul pune la dispoziţia lor Balvanyos Adventure Park. Traseele cu grade diferite de dificultate îi aşteaptă atât pe adulţi, cât şi ce copii să îşi testeze limitele şi să se bucure de tiroliene şi de traseele cu obstacole care le oferă o aventură de neuitat.

Parcul dispune şi de un traseu mai special creat pentru team building-uri. Acest traseu este conceput să contribuie la formarea şi întărirea spiritului de echipă şi să ajute la consolidarea încrederii reciproce prin faptul că membrii grupului se ajută între ei în traversarea obstacolelor.