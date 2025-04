Minunile Maramureşului: Breb, locul unde casele vechi revin la viaţă

English Version

"Eu cred că veşnicia s-a născut la sat", spunea poetul, scriitorul şi filosoful român Lucian Blaga. Unul dintre aceste sate este Breb, din judeţul Maramureş, unde am ajuns în ocazia infotripului "Redescoperim Maramureşul" organizat de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş. În Breb, casele clădite cu sute de ani în urmă s-au înveşnicit, au refuzat să plece chiar dacă oamenii care le-au construit sau urmaşii lor s-au mutat la oraş ori au plecat în alte ţări. Casele din lemn cu acoperiş din draniţă (şindrilă), în stil maramureşean, au rămas în Breb, bătute de ploaie şi vânt, arse de soare sau acoperite de omăt, aşteptând o zi în care vor prinde viaţă.

Iar această viaţă a venit odată cu implicarea Fundaţiei Mihai Eminescu Trust, care a preluat în urmă cu peste 16 ani mai multe case, iar în timp a mai adus câteva din alte zone pe care le-a supus unui amplu proces de restaurare. Mai mult, jurnalistul britanic William Blacker a cumpărat o casă în Breb şi ulterior l-a convins pe fostul prinţ Charles, actualul rege al Marii Britanii, să viziteze satul şi să se implice în sprijinirea fundaţiei care se ocupă de restaurarea caselor tradiţionale maramureşene.

Casele abandonate din Breb au prins viaţă şi atunci când familia Vale, în urmă cu zece ani, a decis să cumpere primul imobil tradiţional în acest sat, după care au mai cumpărat încă opt, pe care le-au restaurat de-a lungul timpului, le-au reamenajat potrivit obiceiul locului, le-au oferit fiecăreia câte un nume şi au deschis practic o afacere turistică în localitate.

"Am început să ne implicăm în achiziţia şi restaurarea caselor tradiţionale din Breb în urmă cu zece ani, iar de nouă ani ne-am mutat efectiv în această localitate. Am venit din Cluj şi am început cu o căsuţă - Casa din Vale, iar acum avem nouă case tradiţionale. Opt dintre ele sunt salvate, cea de-a noua este reconstituită. Am păstrat arhitectura tradiţională şi am folosit lemnul ca să fie un imbold că se poate continua, că se poate merge mai departe în această direcţie. Avem tot ce ne trebuie aici. Aici este linişte, iar oamenii sunt buni. Ne-au întâmpinat cu căldură, iar când e nevoie toată lumea sare să ajute. Aici câştigi timp, ai tot timpul pentru tine, pentru familie, pentru hobbyuri, pentru ce alegi să dedici timpul tău", ne-a spus Roxana Vale, fost designer de modă în Cluj-Napoca.

• Fest în Vale - un festival cu tradiţie în Breb

Mai mult, pentru o experienţă turistică deplină, familia Vale s-a îngrijit şi de oferirea unor momente culturale de neuitat pentru oaspeţii pe care îi găzduiesc în casele tradiţionale din Breb. Astfel că organizează anual "Fest în Vale", pe o scenă amenajată pe unul dintre terenurile pe care le deţin şi unde spectatorii stau pe baloţi de paie - câte două persoane pe balot -, aşa cum scrie pe afişul din apropiere, festival la care au cântat mai multe trupe, dar şi unde au rulat filme ce fuseseră prezentate anterior la TIFF. Pe lângă acest festival, în alt loc ce aparţine aceleiaşi familii, intitulat Grădina Culturală, are loc săptămânal câte o seară de folclor tradiţional, cu ceteraşi, dar şi conferinţe şi târguri gastronomice la care sunt invitaţi să participe gratuit toţi turiştii care se află în Breb.

Florin Vale, fost agent de vânzări, ne-a transmis: "În urmă cu nouă ani, când ne-am mutat aici, mi-am spus: «E fain, cumpărăm şi aducem case vechi, vin turişti, locul este minunat, absolut superb». Cu toate acestea, mi se părea că lipseşte ceva. Atunci am decis să organizăm seri tradiţionale cu ceteraşi. Şi veneau, nu exagerez, în fiecare sfârşit de săptămână, pe timpul verii. Apoi am organizat festivalul, iar pentru el, într-o casă aflată în imediata vecinătate am amenajat o Bibliotecă. Practic, Biblioteca este de fapt un loc în care ne strângem seara cu oaspeţii noştri şi care se transformă într-un fel de backstage pe timpul festivalului".

Primul eveniment cultural major organizat de familia Vale în 2025 va avea loc în 19 aprilie. Este vorba despre "Târg în Sat - Ediţia de Paşte", eveniment ce va avea loc în Grădina Culturală a familiei Vale, loc în care creativitatea, sustenabilitatea şi lucrurile făcute cu suflet se întâlnesc. La târg vor participa artişti plastici, artizani, designeri şi mici producători vin cu obiecte lucrate manual, vor fi gătite şi servite bunătăţi locale, iar turiştii vor mai avea parte de creaţii autentice.

În 12 şi 13 iulie, Caravana TIFF va poposi la Breb, la Casa din Vale, iar pe lângă proiecţiile de film în aer liber, gazdele au mai trecut în program organizarea unor ateliere creative, petrecere cu DJ, picnic şi degustare de vin şi un pop-up bar.

Ediţia din acest an a "Fest în Vale" se va desfăşura între 15 şi 17 august, iar pe afişul evenimentului sunt trecute trupe renumite dintre care amintim Subcarpaţi şi grupul Iza.

• Numărul unităţilor de cazare din Breb - în creştere

Când familia Vale s-a mutat în Breb erau foarte puţine unităţi de cazare, adică şase sau şapte pensiuni turistice. După nouă ani, numărul unităţilor de cazare a crescut exponenţial, ajungând la finalul anului trecut la 61 de pensiuni. Şi tot de atunci, pe măsură ce investiţiile private au crescut, ca număr, în Breb, a crescut şi preţul de achiziţie a terenurilor din zonă. Soţii Vale ne-au spus că, dacă în urmă cu zece ani, pentru prima casă şi pentru terenul aferent au dat câteva mii de euro, acum un teren din apropierea zonei lor turistice se vinde cu 40.000 euro, ceea ce înseamnă de 15 ori mai mult preţul achitat în 2015.

• "Restaurant" în Casa lu' Dochia

Un alt cuplu de oameni tineri care au decis să se mute din oraş în satul Breb şi să înfiinţeze o afacere în domeniul turismului este alcătuit din Andreea şi Marius Ceterchi. Ei au deschis, în anul 2019, într-un imobil tradiţional din Breb, restaurantul Casa lu' Dochia, nume inspirat nu de celebra babă Dochia, ci de o gospodină din sat care a devenit cunoscută datorită calităţii deosebite a plăcintelor pe care le făcea. Între timp, casa-restaurant a fost modernizată şi extinsă, alăturându-i-se alte două case tradiţionale care datează de aproape 100 ani, case strămutate din localitatea maramureşeană Budeşti, ce au fost restaurate şi modernizate fără a le elimina elementele autentice, cum ar fi acoperişul cu draniţă. Casa lu' Piştău şi Casa lu' Ştefan au întregit, alături de Casa lu' Dochia, ceea ce astăzi se numeşte complexul Casei Moroşenilor din Breb, cele două imobile inspirându-i pe cei care au creat berile tradiţionale pIPA lu' Piştău şi Lageru' lu' Ştefan, pe care le puteţi descoperi la Casa lu' Dochia. Peste drum de Casa lu' Dochia, familia Ceterchi deţine şi o pălincie, unde produce vestita horincă de Maramureş.

Andreea Ceterchi ne-a spus: "Pe 22 aprilie se vor împlini şase ani de când am deschis restaurantul în casa veche. Era doar partea de jos şi jumătate din clădirea pe care o vedeţi. Am dezmembrat toată casa, am reasamblat-o, am recondiţionat-o şi i-am pus o şură în spate. Noi am venit prima dată în Breb în urmă cu nouă ani, în calitate de turişti. Suntem din Maramureş, dar nu am reuşit până atunci să ajungem în Breb, să vizităm aceste locuri. Ne-am întâlnit cu cei de la Casa din Vale; soţul meu a fost coleg cu Florin Vale la o multinaţională. Familia Vale ne-a povestit cum a ajuns aici, cum a achiziţionat terenul şi ne-au sugerat să deschidem un restaurant şi să colaborăm. Ei aveau cazare şi noi restaurant. Cele două bucătărese pe care le avem sunt de aici din sat. Încercăm cât se poate să folosim ingrediente locale, mai puţin iarna când conservăm ce se poate, iar restul cumpărăm din altă parte. Ulterior, am relocat cele două case, le-am recondiţionat şi le-am deschis prima dată în pandemie, în 2020, după ridicarea stării de urgenţă. Anul respectiv a fost cel mai înfloritor pentru noi, deoarece românii au rămas în ţară, nu au mai plecat din cauza condiţiilor sanitare în concediu peste hotare şi au preferat să viziteze Maramureşul. De atunci nu ne-am confruntat cu o scădere a numărului de turişti, mai ales că în Breb se înregistrează o creştere a turiştilor care îşi doresc să vină în natură şi să le arate copiilor animalele şi păsările din gospodăriile săteşti. Avem turişti care ne întreabă unde pot merge cu copiii pentru ca aceştia să vadă cum se mulge vaca".

• Finanţare europeană pentru conservarea şi reabilitarea caselor din Breb

Pentru finanţarea restaurării şi conservării caselor tradiţionale maramureşene din Breb, autorităţilor locale, cu sprijinul celor judeţene şi centrale au demarat un proiect prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Proiectul, ce prevede conservarea şi reabilitarea a 12 gospodării din lemn, ar urma să fie gata la finalul anului 2025, potrivit autorităţilor locale, deşi termenul maxim era aprilie 2026. Proiectul de reabilitare a caselor din lemn din Breb a început în anul 2023 şi a vizat alocarea unei sume de 60.000 de euro pentru fiecare gospodărie veche de peste 80 de ani prinsă în programul de reabilitare, inclusiv fosta casă parohială. Proiectul "Patrimoniul vernacular al satului Breb" se ridică la 5,11 milioane lei, finanţat prin PNRR şi fonduri proprii ale judeţului Maramureş. Valoarea contribuţiei comunitare a proiectului este de 3,42 milioane lei. Contractul de finanţare a proiectului a fost semnat în luna octombrie a anului 2022.

Ioan Oanea, primarul comunei Ocna-Şugatag ne-a declarat: "Cu sprijinul Consiliului Judeţean, în 2023 am demarat primul proiect din ţară privind conservarea şi reabilitarea a 12 gospodării din lemn. A fost un proiect prin fonduri europene şi prima localitate din România aleasă pentru a fi implementat acest proiect a fost Breb. Este un proiect foarte frumos, prin care 12 locuinţe sau gospodării, la unele e doar casă de locuit, altele cuprind şi anexele, sunt reabilitate pentru a fi vizibile pentru turişti. Proiectul a fost realizat de Consiliul Judeţean, Primăria Ocna-Şugatag şi Ordinul Arhitecţilor Filiala Nord-Vest. Fiecare casă a avut proiectant şi arhitect separat, fiecare casă are specificul ei, în urma reproiectării sau soluţiei tehnice are alte elemente şi fiecare casă a fost finanţată cu 60.000 euro. La unele a ajuns, la altele nu. Acum aşteptăm finalizarea lui ca acei turişti care ne vizitează să poată să vadă casele care, la sfârşitul realizării proiectului, vor arăta aşa cum au arătat casele bunicilor noştri, vor păstra acele elemente tradiţionale de lemn. Avem multe planuri pentru viitor. Primul proiect pentru care chiar am finalizat faza de achiziţie este tot pentru Breb şi tot în ceea ce priveşte turismul. Noi, autorităţile locale, ne-am gândit şi am depus un proiect foarte frumos, zic eu, prin care în mijlocul satului Breb vom face un aşa-numit târg al meşterilor populari. Deci, vom face nişte clădiri de lemn, specifice, cu parcări, cu tot, unde meşterii populari îşi vor putea realiza şi expune creaţiile - Brebul are foarte mulţi meşteri, începând de la femeile care cos celebrele cămăşi maramureşene, pe care sigur aţi avut ocazia să le vedeţi, şi atunci noi ne-am gândit să le organizăm un loc anume, pentru că, altfel, trebuie să mergem să-l vizităm pe Ioan Petric (meşter popular care sculptează în lemn) la el acasă, unde are atelierul. Le pregătim un loc special, tradiţional, unde meşterii or să vină să expună produsele şi să facă ateliere de lucru, să se vadă pe viu cum lucrează. Proiectul nu e prea mare, e doar 100.000 de euro, dar e de ajuns pentru că, v-am spus, facem construcţiile din lemn tradiţionale şi anexele", a susţinut primarul.

• Ecoturism la Breb

Edit Pop, managerul destinaţiei de ecoturism Eco Maramureş, ne-a spus că Breb este un sat autentic, cu 380 de gospodării şi 931 de localnici.

Edit Pop a precizat: "Acest sat este oarecum foarte favorizat din perspectiva aşezării lui într-un spaţiu extraordinar de frumos. Să ştiţi că avem 12 sate în destinaţia Eco Maramureş, dar niciunul dintre ele nu este de o asemenea frumuseţe şi nu putem să găsim toate ingredientele la un loc care poate să facă un turist fericit. Aici, dacă turistul vine în Breb, poate să stea trei zile liniştit. Trei zile aş aloca eu pentru o experienţă completă în Breb, în care poţi să descoperi la pas viaţa adevărată la ţară, poţi să vezi oamenii muncind la câmp, poţi să vezi animalele în ogradă, poţi să vezi animalele în jurul satului, poţi să-ţi laşi copiii să se zbenguie, să zburde, deoarece nu este la drumul mare. Sunt multe uliţe foarte frumoase, sunt casele de lemn, arhitectura tradiţională care este păstrată şi care renaşte în acest sat şi datorită turismului - pentru că aceste case vechi au fost demontate de la locurile lor iniţiale, poate la zeci de kilometri depărtare, din alte sate, sau chiar casele de lemn de aici, de-ale localnicilor, au fost transformate în locaţii de cazare autentice, în care turistul poate chiar să trăiască, să simtă, efectiv să experimenteze ce înseamnă să trăieşti într-o casă de lemn. Pentru că aceste case de lemn au viaţa lor. Ele respiră altfel, vara sunt răcoroase, iarna sunt călduroase. Este un parfum de epocă, este un parfum de autenticitate, de realitate a vieţii unui sat cum în foarte puţine locuri se mai găseşte în momentul de faţă. Fiecare locuitor al Brebului încearcă să-şi găsească locul în această poveste de turism care se dezvoltă în sat".

Satul Breb se află la baza munţilor Gutâi, fiind situat la o distanţă de 25 kilometri de Sighetul Marmaţiei şi la 52 de kilometri de Baia Mare. Împreună cu Hoteni şi Sat Şugatag, Brebul aparţine de comuna Ocna Şugatag, aflată la 7 kilometri depărtare. Satul Breb este atestat documentar sub numele actual din 1715. În 20 martie 1360 este menţionat sub numele de Vallis Olahalis sau Hodpataka, care s-ar traduce "satul pârâului cu brebi". Brebul este un animal european înrudit cu castorii din America. Denumirea de breb provine din cuvântul de origine indo-europeană, "bhebhrus", a cărui rădăcină înseamnă castaniu-lucios. Din păcate, această specie de castor (breb) a fost vânat până aproape de exterminare. Dar a rămas această moştenire în Maramureş - numele satului Breb, considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Maramureş.