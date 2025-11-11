Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Kaufland România lansează campania de sărbători „Deschide uşa Crăciunului!”

T.B.
Comunicate de presă / 11 noiembrie, 10:59

Kaufland România lansează campania de sărbători „Deschide uşa Crăciunului!”

Kaufland România lansează o nouă campanie de sărbători menită să sprijine bugetele familiilor în această perioadă festivă. Până pe 24 decembrie, clienţii se vor bucura de surprize zilnice, reduceri atractive şi produse de sezon la preţuri speciale, reunite sub sloganul „Deschide uşa Crăciunului”, se arată într-un comunicat remis redacţiei. Într-un context economic în care preţurile avantajoase contează mai mult ca oricând, Kaufland îşi propune să aducă pe mesele de Crăciun cele mai bune produse, fără grija bugetului.

Campania aduce beneficii suplimentare pentru posesorii Kaufland Card, care au ocazia până pe 16 decembrie să îşi activeze prin intermediul stelelor din aplicaţie participarea la o tombolă cu marele premiu un BMW i4 electric. Pentru fiecare cupon sunt necesare 50 de stele, iar odată activat, acesta oferă o nouă şansă de a intra în tombolă.

Oferta de sărbători cuprinde o selecţie variată de produse esenţiale, de la alimente de bază, băuturi şi dulciuri, până la electrocasnice, produse de uz casnic şi cosmetice, toate actualizate săptămânal pentru a oferi diversitate şi cele mai avantajoase preţuri.

„Crăciunul înseamnă momente împărtăşite, nu griji. Prin campania Deschide uşa Crăciunului, ne dorim să le oferim oamenilor acel sentiment de linişte şi bucurie autentică, ştiind că pot găsi la Kaufland tot ce au nevoie pentru sărbători, la cele mai bune preţuri. Ne-am dorit o experienţă completă, care să îi însoţească pe clienţi atât în magazine, cât şi în mediul digital, prin surprize, oferte personalizate, conţinut interactiv şi inspiraţie pentru mesele de Crăciun”, declară Alina Golopenţa, Director de Marketing Kaufland România şi Republica Moldova.

În perioada 1-24 decembrie, clienţii vor avea parte de surprize zilnice în Kaufland Card. În plus, aceştia pot transforma stelele acumulate în fapte bune, sprijinind direct, prin intermediul lor, cele trei cauze sociale susţinute de Kaufland.

Kaufland pregăteşte şi o serie de experienţe online interactive, disponibile pe site-ul campaniei. Printre acestea se numără „Deschide uşa lui Moş Crăciun”, unde copiii îşi pot încărca propriile desene, iar cele mai frumoase vor fi răsplătite cu o vizită-surpriză din partea Moşului şi cadouri speciale. În acelaşi loc, pasionaţii de gătit pot descoperi „Cartea de reţete de Crăciun”, un spaţiu dedicat reţetelor preferate şi poveştilor din caietele de familie. Cele mai gustoase propuneri vor fi premiate, iar reţetele selectate vor fi publicate pentru a inspira mesele de sărbătoare din casele tuturor.

Campanie digitală „Cine a mâncat masa de Crăciun?”

În multe familii din România, pregătirile de Crăciun vin cu reguli nescrise: nu se gustă salata boeuf înainte de Crăciun, nu se atinge nimeni de prăjituri până nu sosesc musafirii şi, mai ales, nimeni nu se apropie de bomboanele din brad. Iar când cineva încalcă aceste reguli, apar „mistere” care pun casa pe jar. Inspirată de aceste obiceiuri, Kaufland lansează un concept original de tip mockumentary - o mini-serie video comică despre o familie care se transformă, peste noapte, în „echipa de anchetă” a Crăciunului. Episoadele surprind, cu umor, micile „crime culinare” dinaintea sărbătorilor: salata mâncată înainte de Crăciun, bomboanele dispărute din brad, cozonacul lipsă sau bradul răsturnat.

Campania este susţinută printr-o comunicare de tip 360, vizibilă pe toate mediile importante, de la TV la activări şi materiale dedicate în magazine, până la apariţii în catalogul săptămânal Kaufland şi conţinut digital pe canalele proprii: site-ul companiei, aplicaţia Kaufland Card, pagina de Facebook şi canalul de YouTube Kaufland România, precum şi prin panouri OOH amplasate strategic.

Spoturile TV aduc o notă autentică şi plină de umor, avându-i în prim-plan pe Smiley, Roxana Blenche, Diana Stejereanu, Familia Rednic şi Echipa Naţională de Rugby a României, iar fiecare transmite, în felul său, bucuria de a deschide uşa Crăciunului.

