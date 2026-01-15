Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Kazahstanul cere SUA şi Europei să contribuie la securizarea transporturilor de petrol

T.B.
Internaţional / 15 ianuarie, 10:00

Kazahstanul cere SUA şi Europei să contribuie la securizarea transporturilor de petrol

Kazahstanul a cerut miercuri SUA şi Europei să contribuie la securizarea transportului de petrol, în urma atacurilor cu drone asupra petrolierelor care se îndreptau spre un terminal din Marea Neagră, pe coasta rusă, care gestionează 1% din aprovizionarea globală, relatează Reuters.

Drone neidentificate au lovit marţi cel puţin două petroliere în Marea Neagră, inclusiv unul închiriat de compania petrolieră americană Chevron, în timp ce acestea se îndreptau către un terminal de pe coasta rusă pentru a încărca petrol din Kazahstan, potrivit Reuters.

Ministerul de Externe al Kazahstanului a declarat într-un comunicat că trei petroliere au fost lovite în timp ce se îndreptau către terminalul maritim al Consorţiului Conductei Caspice (CPC) de la Marea Neagră, conform Reuters.

Pe 29 noiembrie, dronele au atacat şi echipamentele de export ale CPC, ceea ce a dus la o scădere a exporturilor de petrol prin acest terminal, relatează Reuters.

„Frecvenţa tot mai mare a acestor incidente evidenţiază riscurile crescânde pentru funcţionarea infrastructurii energetice internaţionale”, a declarat ministerul într-un comunicat. „Prin urmare, solicităm partenerilor noştri să coopereze strâns pentru a elabora măsuri comune menite să prevină incidente similare în viitor”, a adăugat acesta, conform Reuters.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat miercuri că petrolierul Matilda, care naviga sub pavilion maltez, a fost atacat de două drone ucrainene la o distanţă de aproximativ 100 de kilometri de oraşul Anapa din regiunea Krasnodar din Rusia. Ucraina nu a comentat incidentul, relatează Reuters.

Acţionarii conductei CPC, lungă de 1.500 km, includ compania petrolieră de stat din Kazahstan KazMunayGas, compania rusă Lukoil şi unităţi ale giganţilor petrolieri americani Chevron şi ExxonMobil, potrivit Reuters.

Terminalele ruseşti de la Marea Neagră gestionează peste 2% din ţiţeiul global. Apele sale, care sunt împărţite între Bulgaria, Georgia, România şi Turcia, precum şi Rusia şi Ucraina, sunt, de asemenea, cruciale pentru transportul cerealelor, relatează Reuters.

Aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului se fac prin CPC, conform Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 ianuarie
Ediţia din 15.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0897
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3658
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4532
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8752
Gram de aur (XAU)Gram de aur650.6110

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb