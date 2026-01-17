Khamenei afirmă că Trump că este ”vinovat de victimele manifestaţiilor” din Iran

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sâmbătă autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi atribuie ”victimele” preşedintelui american Donald Trump, după reprimarea unui val de manifestaţii împotriva puterii, a cărui reprimare s-a soldat cu mii de morţi, informează news.ro.

”Nu intenţionăm să conducem ţara la război, dar nu-i vom cruţa pe criminalii naţionali (...). Mai răi decât criminalii naţionali, criminalii internţaionali. Nu-i vom cruţa nici pe ei”, le-a spus el susţinătorilor săi la o sărbătoare religioasă.

”Prin harul lui Allah, naţiunea iraniană trebuie să le rupă spatele răzvrătiţilor, aşa cum a rupt spatele răzvrătirii”, a adăugat el.

Manifestaţii declanşate la 28 decembrie la Teheran de către comercianţi, împotriva traiului scump, au luat amploare la 8 ianuarie, în mod deschis împotriva republicii islamice, prockamate în 1979.

Autorităţile au tăiat atunci Internetul, o decizie menită să ascundă ”brutalitatea” represiunii, potrivit organizaţiilor de apărarea drepturilor omului.

Liderul suprem iranian l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump de faptul că este ”vinovat de victimele” de la ultimele manifestaţii.

”Noi îl considerăm pe preşedintele american vinovat de victime, de pagube şi de acuzaţii pe care le-a proferat împotriva naţiunii iraniene”, a declarat el în acest discurs.

”A fost un complot american”, acuză el.

”Obiecitvul Statelor Unite este să înghită Iranul (...). Obiectivul este să repună Iranul sub dominaţie militară, politică şi economică”, acuză Ali Khamenei.