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Kyiv Independent: Ministrul polonez de Externe critică decizia lui Nawrocki de a-i retrage lui Zelenski cel mai înalt ordin de stat

L.B.
Internaţional / 27 iunie, 09:58

Sursă foto: Facebook / Radoslaw Sikorski

Sursă foto: Facebook / Radoslaw Sikorski

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat pe 26 iunie că decizia preşedintelui Karol Nawrocki de a-i retrage lui Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb a reprezentat un răspuns nepotrivit la disputa diplomatică recentă dintre Varşovia şi Kiev, conform Kyiv Independent.

ikorski a afirmat că reacţia Poloniei a fost inadecvată, întrucât l-a umilit personal pe preşedintele Ucrainei, şi a adăugat că, dacă Nawrocki l-ar fi consultat, i-ar fi recomandat un alt tip de răspuns, cum ar fi redenumirea aeroportului Jasionka după victimele Armatei Insurgente Ucrainene (UPA), potrivit sursei citate.

Sikorski a apreciat totodată că Zelenski ar fi trebuit să ia în considerare sensibilităţile istorice ale Poloniei înainte de a aproba numele unei unităţi de forţe speciale care onorează eroii UPA, sugerând că Ucraina ar fi putut onora în schimb un erou specific care a luptat împotriva ocupaţiei sovietice, nu o organizaţie cu un trecut controversat faţă de polonezi.

Nawrocki a revocat Ordinul Vulturului Alb pe 19 iunie, după reacţiile publice privind numele noii unităţi militare ucrainene. UPA, care a luptat pentru independenţa Ucrainei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, este amintită în Polonia în principal prin prisma masacrelor de la Volhynia, în care zeci de mii de civili polonezi au fost ucişi. Disputa a generat un răspuns în oglindă din partea Kievului, mai mulţi oficiali ucraineni de rang înalt returnând decoraţii de stat poloneze în semn de protest, potrivit aceleiaşi surse.

Sikorski a argumentat că decizia lui Nawrocki l-a privat de posibilitatea de a purta un dialog cu preşedintele unei ţări importante, care duce un război. Premierul polonez Donald Tusk a avertizat împotriva escaladării, calificând implicarea continuă a politicienilor din ambele ţări în controversă drept o greşeală strategică care va afecta ambele state.

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