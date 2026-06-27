Licitaţia pentru şantierul naval din Mangalia s-a încheiat fără niciun investitor înscris, inclusiv Rheinmetall

Prima licitaţie pentru vânzarea fostului şantier naval Damen Mangalia, aflat în faliment, s-a încheiat sâmbătă fără ca niciun investitor să îşi depună oferta, termenul limită fiind 27 iunie, ora 13.00, potrivit informaţiilor confirmate pentru News.ro de persoane familiarizate cu tranzacţia. Printre absenţi s-a numărat şi compania germană Rheinmetall, despre care autorităţile române au susţinut în mod repetat că va construi patru nave finanţate prin programul SAFE, conform sursei citate.

O posibilă explicaţie pentru lipsa de interes este decizia creditorilor majoritari, controlaţi de grupul Damen, de a stabili preţul de pornire la valoarea de piaţă de 184 de milioane de euro, nu la cea de lichidare de 84 de milioane de euro, potrivit News.ro. În plus, ar urma să fie organizate cel puţin şase licitaţii, fiecare în aceleaşi condiţii, conform sursei.

Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, firma care administrează şantierul, a explicat că operaţiunea este una de vânzare în lichidare, iar preţul de pornire a fost stabilit de creditori, conform declaraţiei citate. El a menţionat că şantierul se transferă liber de sarcini, dar cumpărătorul trebuie să aibă o înţelegere cu statul român, deoarece acesta deţine terenul, iar garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire, respectiv 18 milioane de euro, potrivit News.ro.