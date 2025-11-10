Liderii USR consideră că plângerea CSM împotriva Oanei Gheorghiu atentează la libertatea de exprimare

Lideri ai USR au transmis luni mesaje de susţinere pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că a sesizat procurorii pentru „incitare la violenţă, ură sau discriminare” în urma declaraţiilor acesteia privind pensiile magistraţilor, potrivit mass-media.

„Solidaritate cu Oana Gheorghiu. Libertatea de exprimare e sfântă”, a scris preşedintele USR, Dominic Fritz, într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a criticat decizia CSM, întrebând câte plângeri penale a depus instituţia împotriva magistraţilor care au dat decizii controversate. „Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor şi judecătorilor când corupţii ţării scăpau printre degete justiţiei? Când se prescriu sute de dosare, nu era penal, nu? Dar pentru dosarele în care minori de sub 10 ani "şi-au dat consimţământul' sau pentru defrişări ilegale recunoscute în instanţă?”, a scris Buzoianu, adăugând ironic: „Mâine mă aştept să am plângere penală eu că am întrebat asta?”.

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a afirmat că independenţa justiţiei nu trebuie confundată cu pensiile speciale. „Independenţa justiţiei nu e pensie specială. Magistraţii nu sunt pensie specială. Când cineva spune că nu e de acord cu pensiile speciale, nu atacă justiţia, ci privilegiile”, a declarat acesta, adăugând că „ţara în care un om ar face închisoare pentru că se exprimă împotriva pensiilor speciale s-ar numi dictatură”.

Seidler a comparat situaţia cu alte state europene: „Suedia, ţară membră a UE şi NATO, nu are pensii speciale. Are Suedia probleme cu statul de drept? Nu! Justiţia nu va fi mai puţin independentă dacă pensia va fi 70% din ultimul salariu”.

Liderii USR au reacţionat astfel după ce CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu, acuzând-o că a încălcat „independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor într-un mod iresponsabil şi populist”.