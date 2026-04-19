Liga 2: Liderul Corvinul a bătut la FC Bihor, scor 3-1

Echipa Corvinul Hunedoara a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Bihor, în etapa a cincea din play-off-ul ligii secunde, potrivit news.ro.

La Oradea, gazdele au deschis scorul pe contraatac, în minutul 13, când Ioan Hora a înscris la colţul lung. A fost primul gol din play-off pentru jucătorul în vârstă de 37 de ani, care însă a greşit flagrant în minutul 19.

La un corner al hunedorenilor, Hora a lovit greşit mingea şi a înscris în propria poartă, aducând egalarea în contul oaspeţilor. Corvinul a încheiat repriza în avantaj, Mario Bratu marcând în minutul 38.

Cu Hora eliminat pe drumul spre vestiare, la finalul primei părţi, orădenii au mai primit un gol, în minutul 65, când a marcat Sergio Ribeiro şi FC Bihor - Corvinul s-a încheiat 1-3.

În clasament, Corvinul e lider şi a ajuns la 62 de puncte, în timp ce bihorenii sunt pe cinci, cu42 de puncte.