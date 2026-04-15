Liga 2: Sepsi - FC Voluntari, scor 1-1

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor. Oaspeţii au egalat în minutul 90+3, potrivit news.ro.

Pentru Sepsi a deschis scorul Oberlin, în minutul 79.

FC Voluntari a egalat prin Haită, în minutul 90+3, din penalti.

Tot miercuri, CSA Steaua înfruntă pe teren propriu FC Bihor, de la ora 19:00.

Marţi, Corvinul Hunedoara a învins cu 2-0 Chindia Târgovişte.