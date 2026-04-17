Liga Europa: Aston Villa a eliminat pe Bologna, 4-0 în retur şi 7-1 la general

Echipa engleză Aston Villa a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia italiană Bologna, în manşa secundă a sferturilor Ligii Europa, calificându-se în semifinale, potrivit news.ro.

Aston Villa nu a avut probleme cu Bologna şi a administrat echipei italiene a doua înfrângere în sferturi, după ce a dispus de echipa lui Vincenzo Italiano cu 4-0, pe Villa Park. Ollie Watkins a deschis scorul în minutul 18, Buendia a majorat avantajul în minutul 26, iar Morgan Rogers a înscris pentru 3-0 în minutul 39. În partea a doua Konsa a marcat al patrulea gol, în minutul 89, şi Aston Villa s-a impus cu 4-0 în faţa Bolognei, iar cu 7-1 la general s-a calificat în semifinalele Ligii Europa.

După 1-1 în Portugalia, Betis Sevilla şi Sporting Braga s-au înfruntat în Andaluzia şi Antony a deschis scorul pentru spanioli, în minutul 13. Betis a făcut 2-0 în minutul 26, prin Ezzalzouli, şi lucrurile păreau rezolvate pentru gazde, care au avut şi un gol anulat, la Ezzalzouli, în minutul 31. Însă din acel moment a început remontada lusitană. Pau Victor a înscris în minutul 38, iar Victor Carvalho a egalat în minutul 49, pentru ca Ricardo Horta, din penalti, în minutul 53, şi Gorby, în minutul 74, să aducă o victorie meritată a celor de la Braga, care s-au impus cu 4-2 în faţa lui Betis.

În ultimul sfert, Nottingham Forest a dispus cu 1-0 de FC Porto, care a avut un jucător eliminat, pe Bednarek, încă din minutul 8. Gibbs-White a înscris unicul gol al meciului în minutul 12 şi englezii merg mai departe cu 2-1 scor cumulat.

În semifinale se vor juca meciurile Sporting Braga - Freiburg şi Nottingham Forest - Aston Villa.