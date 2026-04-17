Liga Europa: Ionuţ Radu şi Celta nu au avut şanse cu Freiburg, scor 1-3

Echipa germană Freiburg a învins joi, în deplasare, scor 3-1, formaţia spaniolă Celta Vigo, pentru care Ionuţ Radu a fost titular, şi s-a calificat în semifinalele Ligii Europa cu scor cumulat 6-1, potrivit news.ro.

Celta nu a reuşit să facă faţă germanilor de la Freiburg nici pe propriul teren. Pe Balaidos, oaspeţii au deschis scorul în minutul 33. Makengo a trimis în spate, cu capul, şi Igor Matanovic a înscris, învingându-l pe Ionuţ Radu cu un voleu de senzaţie, din afara careului, un gol la care arbitrul a fluierat poziţie de ofsaid şi a fost validat abia după trei minute de verificări VAR.

După şase minute, Yuito Suzuki a marcat la colţul lung, din careu, şi elevii lui Julian Schuster au intrat cu avantaj de două goluri la vestiare. La reluare, Claudio Giraldez, antrenorul gazdelor, a efectuat patru modificări, dar cei care au înscris au fost tot germanii, Suzuki reuşind dubla după o acţiune excelentă a lui Manzambi, în minutul 50.

Oaspeţii au lovit bara, în minutul 59, la şutul lui Scherhant, mingea a revenit în teren şi Ionuţ Radu a respins şi şutul lui Lucas Holer.

Jutgla a trimis în bară, cu capul, în minutul 83, iar golul de onoare a venit în minutul 90+1, când a înscris Swedberg şi Celta Vigo - Freiburg s-a terminat 1-3, echipa germană calificându-se în semifinalele Ligii Europa.

Este prima semifinală europeană din istoria lui Freiburg.