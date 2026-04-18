Ligue 1: Remontada pentru RC Lens, 3-2 de la 0-2, acasă, cu Toulouse

Echipa franceză RC Lens a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Toulouse FC, în etapa a 30-a din Ligue 1. Lens a revenit de la 0-2, potrivit news.ro.

Oaspeţii au avut un prim sfert de oră foarte bun pe Stade Bollaert şi Cristian Casseres Jr a deschis scorul în minutul 6, pentru ca Seny Koumbassa să facă 2-0 în minutul 13. Toulouse va rămâne însă în zece din minutul 17, când Gboho a fost eliminat de arbitrul Pignard, iar soarta meciului se va schimba. Saud Abdulhamid a marcat primul gol al gazdelor, în minutul 61, apoi Adrien Thomasson a egalat, şase minute mai târziu. Lovitura decisivă a fost dată de Ismaelo Gainou, în primul minjut al prelungirilor, şi RC Lens s-a impus cu 3-2 în faţa lui Toulouse.

Echipa Sang et Or este a doua în clasament, cu 62 de puncte, la nouă puncte în faţa teamului de pe locul al treilea, Lille.