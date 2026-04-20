Liviu Dobre, CEO Agricover Holding: ”Agricover susţine necesitatea regândirii unor practici din piaţa agricolă”

Piaţa de Capital / 20 aprilie, 19:41

Practicile de facturare la preţ de listă, însoţite de acordarea ulterioară a unor discounturi condiţionate de respectarea termenelor de plată sunt de 20 de ani parte a realităţii pieţei, iar Agricover a semnalat în repetate rânduri că modul în care sunt aplicate poate genera efecte negative asupra fermierilor şi necesită o abordare mai transparentă şi predictibilă.

Fără a comenta situaţii particulare, considerăm că amploarea recentă a acestor discuţii subliniază o nevoie reală de mai multă claritate şi echilibru în relaţiile contractuale din sector, pe întreg lanţul furnizor-distribuitor-fermier. În acelaşi timp, contextul actual arată că este momentul pentru o regândire a modului în care aceste mecanisme sunt aplicate în piaţă.

Mecanismul comercial actual prevede facturarea la preţul de listă, nu la valoarea netă negociată. Discount-ul este acordat ulterior, condiţionat de respectarea termenului de plată, iar în cazul unor întârzieri, acesta poate fi retras, conducând la creşteri semnificative ale obligaţiilor financiare, necorelate cu un cost real de finanţare al creditorului. Considerăm că acest mecanism, în forma în care este aplicat în prezent, poate defavoriza fermierii, expunându-i unui risc potenţial de abuz, motiv pentru care necesită o regândire fundamentală.

O consecinţă directă şi nesănătoasă a acestei practici este creşterea artificială a gradului de îndatorare, apariţia unor presiuni de lichiditate şi dificultăţi în accesarea finanţării, exact într-un moment în care fermierii au nevoie de stabilitate pentru a-şi continua activitatea.

În acelaşi timp, relaţiile comerciale trebuie să rămână sustenabile pentru toate părţile implicate. Echilibrul dintre disciplina contractuală şi flexibilitate este esenţial pentru stabilitatea pe termen lung a pieţei.

Din această perspectivă, considerăm că facturarea şi stabilirea obligaţiilor de plată ar trebui să reflecte în mod clar şi final valoarea netă datorată, astfel încât plata efectuată să conducă la stingerea clară şi certă a obligaţiilor. O politică comercială de facturare la preţ net, adoptată la nivel individual de unul sau mai mulţi distribuitori dar neaplicabilă la nivelul întregii pieţe, poate genera distorsiuni în procesul de colectare al creanţelor, fermierii urmând în mod natural să acorde prioritate plaţilor către distribuitorii care condiţionează acordarea discount-ului de efectuarea plaţii.

Agricover îşi manifestă deschiderea de a implementa facturarea la preţ net, imediat ce va fi stabilit un cadru legal unitar pentru întreaga piaţă de distribuţie a inputurilor.

Aceste principii pot sta la baza unei discuţii mai ample la nivelul industriei, care să conducă la bune practici general acceptate şi, acolo unde este necesar, la clarificări la nivel de reglementare, în sensul creşterii transparenţei şi predictibilităţii în stabilirea obligaţiilor financiare.

În acest context, considerăm necesară o abordare coordonată la nivelul întregii pieţe şi susţinem iniţierea unui grup de lucru, cu participarea furnizorilor, distribuitorilor, asociaţiilor de fermieri şi a autorităţilor competente, sub coordonarea Ministerului Agriculturii, care să conducă la definirea unui cadru comun de bune practici şi a unor soluţii sustenabile pentru întregul sector.

Prioritatea Agricover rămâne asigurarea stabilităţii pentru fermieri, iar obiectivul este ca aceştia să poată opera într-un cadru predictibil, echilibrat şi sustenabil.

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

adb