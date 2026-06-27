Lucrările la Pasajul Basarab avansează; din noaptea de duminică spre luni se închide calea Bd. Titulescu - Şos. Grozăveşti

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat sâmbătă că lucrările de reabilitare la Pasajul Basarab avansează conform planului, la o săptămână de la start o bună parte din schele fiind deja montate, conform postării oficiale pe pagina de Facebook a instituţiei.

Muncitorii lucrează la darea jos a burlanelor, curăţarea tuturor elementelor de beton pentru repararea fisurilor apărute de-a lungul anilor, curăţarea căii de rulare a tramvaielor şi a tuturor elementelor pasajului, potrivit aceluiaşi anunţ. Din noaptea de duminică spre luni se închide calea de pe sensul Bd. Titulescu - Şos. Grozăveşti, unde urmează să demareze lucrările, şoferii urmând să circule pe cealaltă cale, în dublu sens, conform Primăriei Bucureşti.

Din luna august, lucrările se mută pe calea Grozăveşti - Titulescu, iar prima cale se redeschide circulaţiei în dublu sens, potrivit aceleiaşi surse. Primăria anunţă că va accelera lucrările în această vară, când traficul este redus, cu scopul de a finaliza cea mai mare parte a intervenţiei până la toamnă, conform postării oficiale.