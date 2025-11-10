Lukoil a invocat forţa majoră la câmpul petrolier West Qurna-2 din Irak, după sancţiunile occidentale

Compania rusă Lukoil a declarat forţă majoră la uriaşul câmp petrolier West Qurna-2 din Irak, în urma sancţiunilor impuse de Statele Unite şi Marea Britanie, care i-au blocat operaţiunile şi plăţile internaţionale, potrivit agenţiei Reuters.

Surse apropiate situaţiei au precizat că Irakul a suspendat toate plăţile în numerar şi în ţiţei către Lukoil, după sancţiunile aplicate companiei şi rivalului său Rosneft luna trecută. Într-o scrisoare adresată Ministerului Petrolului din Irak, Lukoil a anunţat că „există condiţii de forţă majoră” care împiedică desfăşurarea normală a activităţilor de producţie.

Un oficial din industria petrolieră irakiană a declarat că, dacă situaţia nu se rezolvă în următoarele şase luni, Lukoil va opri producţia şi va părăsi complet proiectul.

Câmpul petrolier West Qurna-2, situat la 65 km nord-vest de Basra, este unul dintre cele mai mari din lume şi cel mai valoros activ al companiei ruse în afara graniţelor. El asigură aproximativ 9% din producţia totală de petrol a Irakului, cu un volum actual de circa 480.000 de barili pe zi.

Volumele de ţiţei destinate plăţilor directe către Lukoil - aproximativ 4 milioane de barili pentru luna noiembrie - au fost anulate, potrivit unui oficial al Ministerului irakian al Petrolului. Plăţile rămân îngheţate „până la stabilirea unui mecanism contractual care să permită plăţi către entităţi nesancţionate”, a explicat sursa.

Declaraţia de forţă majoră este în conformitate cu termenii contractuali, compania solicitând protecţie juridică împotriva sancţiunilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor.

Potrivit Reuters, Lukoil a reziliat contractele angajaţilor străini non-ruşi, menţinând doar personalul rus şi irakian.

În paralel, premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a anunţat luni că guvernul de la Sofia efectuează inspecţii şi măsuri de securitate la rafinăria Lukoil din Burgas, după ce Bulgaria a adoptat recent o lege care permite preluarea şi vânzarea rafinăriei către un nou proprietar.