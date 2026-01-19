Macro Newsletter 19 Ianuarie 2026

Producţia industrială din Marea Britanie şi-a accelerat creşterea anuală în noiembrie 2025, până la 2,3%, de la 0,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare peste aşteptări, de 1,1%, după un avans de 1,3% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 2,1%, după o scădere de 0,2% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,1%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 3,7%, după o scădere de 0,2% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%. (ONS UK)

Producţia industrială din zona euro şi-a accelerat creşterea anuală în noiembrie 2025, până la 2,5%, de la 1,7% în luna precedentă, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,7%. Producţia industrială din UE a crescut cu o rată anuală de 2,2%, după o creştere de 1,7% în luna precedentă, în condiţiile unei noi creşteri lunare de 0,2%. La nivelul statelor UE, cele mai mari creşteri anuale au fost înregistrate în Irlanda (+10,6%), Cipru (+10,5%) şi Croaţia (+8,8%), iar cele mai mari scăderi au fost în Bulgaria (-9,3%), Malta (-8,2%) şi Ungaria (-5,5%). (Eurostat)

Producţia industrială din Ungaria şi-a accelerat scăderea anuală în noiembrie 2025, până la 5,5%, de la 2,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 2,3%, după o creştere de 0,6% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 5,6%, după o scădere de 3,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 2,3%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 2,1%, după o creştere de 7% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 4,9%. (KSH)

Preţurile de consum din Suedia şi-au menţinut creşterea anuală la 0,3% în decembrie 2025, pe fondul unei stagnări lunare, după o scădere de 0,4% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 3,7%, după o creştere de 3,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,3%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat scăderea anuală până la 2,6%, de la 3,1% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 0,5%. (SCB Sweden)

Preţurile de consum din Franţa şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 0,8% de la 0,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%, după o scădere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,1%, de la 0,7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat scăderea anuală până la 1,3%, de la 0,9%, pe fondul unei scăderi lunare de 0,1%. (INSEE)

Preţurile de consum din Spania şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 2,9%, de la 3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3%, de la 2,8% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au menţinut creşterea anuală la 5,7%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%. (INE Spain)