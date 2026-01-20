Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Macro Newsletter 20 Ianuarie 2026

Preţurile de consum din Polonia şi-au temperat creşterea anuală şi în decembrie 2025, până la 2,4%, de la 2,5% în luna precedentă, pe fondul unei stagnări creşteri lunare, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,4%, de la 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei stagnări lunare, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 4,1%, după o creştere similară în luna anterioară, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%. (GUS Poland)

Preţurile de consum din Slovacia şi-au accelerat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 3,8%, de la 3,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 0,3%, după o creştere de 0,3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 2,8%, după o creştere de 0,9% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,6%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,8%, de la 2,9%, pe fondul unei stagnări lunare. (SOSR)

Preţurile de consum din Irlanda şi-au temperat creşterea anuală în decembrie 2025, până la 2,8%, de la 3,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,5%, după o scădere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 4,1%, după o creştere de 4,3% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 3,3%, după o creştere de 3,5% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,3%. (CSO Ireland)

Activitatea în industria prelucrătoare din districtul Federal Reserve New York a înregistrat o expansiune neaşteptată în ianuarie 2026, pe fondul creşterii comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a crescut cu 11,4 puncte, până la 7,7 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul creşterii indicelui comenzilor noi cu 7,6 puncte, până la 6,6 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit s-a menţinut ridicată, în condiţiile în care indicele preţurile plătite furnizorilor a scăzut cu 1,4 puncte, până la 42,8 puncte, iar indicele preturilor încasate de la clienţi a scăzut cu 11 puncte, până la 14,4 puncte. (FRBNY)

Activitatea în industria prelucrătoare din districtul Federal Reserve Philadelphia a înregistrat o expansiune peste aşteptări în ianuarie 2026. Indicele general al condiţiilor de afaceri a crescut până la 12,6 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), de la -8,8 puncte, în condiţiile în care indicele comenzilor noi a crescut până la 14,4 puncte, de la 5,7 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit se menţine ridicată, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut cu 2,4 puncte, până la 46,9 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut cu 1,8 puncte, până la 27,8 puncte. (FRB of Philadelphia)

Deficitul de lichiditate din sistemul bancar al Marii Britanii s-a accentuat în prima parte a lunii ianuarie 2026. Valoarea operaţiunilor repo de 7 zile ale Băncii Angliei, cu maturitatea în 22 ianuarie 2026, a crescut până la 99,3 miliarde, un nou nivel record, de la 97 miliarde de lire sterline în săptămâna anterioară. Soldul mediu al operaţiunilor repo din ultimele 6 săptămâni a fost de circa 97 de miliarde de lire sterline. (Bank of England)

