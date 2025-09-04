Macron anunţă că 26 de state s-au angajat să fie prezente în Ucraina în caz de încetare a focului

Douăzeci şi şase de ţări s-au angajat să participe la o forţă de reasigurare în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”, a declarat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, citat de presa internaţională.
Macron a subliniat că există deja o planificare militară „robustă”, fără a oferi detalii pentru a „nu se descoperi în faţa Rusiei”. El a confirmat că şi Germania, Polonia şi Italia, deşi reticente anterior, fac parte dintre cei 26 de contributori, cu modalităţi diferite de implicare: desfăşurarea de trupe, respectiv sprijin prin baze şi infrastructură pe teritoriul NATO.
Preşedintele francez a precizat că forţa internaţională „nu are obiectivul de a purta un război împotriva Rusiei”, ci de a asigura garanţiile de securitate pentru Ucraina. În acest context, europenii şi SUA pregătesc noi sancţiuni împotriva Moscovei dacă aceasta refuză pacea.
„Coaliţia Voinţei”, formată din 31 de ţări inclusiv România, a fost lansată la Londra în martie sub conducerea Regatului Unit şi Franţei, având ca obiectiv susţinerea Ucrainei şi pregătirea garanţiilor de securitate necesare pentru un eventual acord de pace.
