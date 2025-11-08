Macron promite găsirea bijuteriilor furate din Luvru

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în Mexic, a declarat vineri că bijuteriile Coroanei furate din Muzeul Luvru vor fi găsite, iar sistemul de securitate al instituţiei va fi complet revizuit, relatează AFP.

„Am început să interogăm o parte din banda care a participat la jaf. Bijuteriile vor fi găsite, aceştia vor fi arestaţi, vor fi judecaţi”, a afirmat Macron într-un interviu pentru postul Televisa. „După ceea ce s-a întâmplat, care a fost un şoc pentru toată lumea, este ocazia de a deveni şi mai puternici”, a adăugat el.

Jaful a avut loc pe 19 octombrie, când hoţii au pătruns în muzeu şi au furat bijuterii evaluate la 88 de milioane de euro, printre care diadema împărătesei Eugenie, soţia lui Napoleon al III-lea, încrustată cu aproape 2.000 de diamante. Până în prezent, patru suspecţi au fost reţinuţi şi inculpaţi, însă bunurile nu au fost încă recuperate.

Într-un raport publicat joi, Curtea de Conturi a criticat dur conducerea muzeului, acuzând o neglijare a măsurilor de securitate „în favoarea atractivităţii”.

Macron a confirmat că planul său de modernizare „Noua Renaştere a Luvrului”, anunţat în ianuarie, va include o reorganizare profundă a sistemului de protecţie, precum şi amenajarea unei noi intrări şi a unei săli dedicate Giocondei.

Costurile proiectului au fost reevaluate de Curtea de Conturi la 1,15 miliarde de euro, faţă de estimările iniţiale de 700-800 milioane, iar instituţia avertizează că proiectul „nu are încă finanţare”.

Între timp, conducerea muzeului a anunţat „măsuri de urgenţă”, printre care înfiinţarea unui post de coordonator al siguranţei şi instalarea de noi camere de supraveghere în zonele exterioare, acolo unde lipsa monitorizării a fost semnalată ca vulnerabilitate majoră.