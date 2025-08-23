Maia Sandu: Republica Moldova şi România se sprijină reciproc şi construiesc împreună un viitor european sigur şi prosper

Republica Moldova şi România se sprijină reciproc şi construiesc împreună un viitor european sigur şi prosper, a declarat, sâmbătă, preşedintele Moldovei, Maia Sandu, la finalul unei întrevederi cu premierul român Ilie Bolojan, conform Agerpres.

Potrivit liderului de la Chişinău, discuţiile cu şeful Guvernului de la Bucureşti s-au axat pe teme legate de securitatea energetică a Republicii Moldova, dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar şi de schimburile comerciale sau culturale dintre cele două state, transmite sursa.

"Astăzi (n.r.- sâmbătă), la Chişinău, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri şi drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de aşteptare la frontieră şi schimburi comerciale şi culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună - de la energie şi infrastructură, până la investiţii şi locuri de muncă - înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunităţi, iar pentru Republica Moldova şi paşi concreţi către calitatea de membru a Uniunii Europene", a afirmat preşedintele Maia Sandu.

Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, în Republica Moldova prima sa vizită oficială externă în calitate de prim-ministru. El s-a întâlnit cu omologul său Dorin Recean şi a participat la Festivalul "Tezaur Naţional" din localitatea Horeşti- raionul Ialoveni. De asemenea, Bolojan a participat la o întâlnire cu locuitorii satului Bardar.