Maia Sandu: Republica Moldova şi România se sprijină reciproc şi construiesc împreună un viitor european sigur şi prosper

T.B.
Politică / 23 august, 20:16

Maia Sandu: Republica Moldova şi România se sprijină reciproc şi construiesc împreună un viitor european sigur şi prosper

Republica Moldova şi România se sprijină reciproc şi construiesc împreună un viitor european sigur şi prosper, a declarat, sâmbătă, preşedintele Moldovei, Maia Sandu, la finalul unei întrevederi cu premierul român Ilie Bolojan, conform Agerpres.

Potrivit liderului de la Chişinău, discuţiile cu şeful Guvernului de la Bucureşti s-au axat pe teme legate de securitatea energetică a Republicii Moldova, dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar şi de schimburile comerciale sau culturale dintre cele două state, transmite sursa.

"Astăzi (n.r.- sâmbătă), la Chişinău, cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, am discutat interconexiuni energetice care ne fac mai puternici, poduri şi drumuri care apropie oamenii de pe ambele maluri ale Prutului, reducerea timpilor de aşteptare la frontieră şi schimburi comerciale şi culturale tot mai dinamice. Tot ce realizăm împreună - de la energie şi infrastructură, până la investiţii şi locuri de muncă - înseamnă mai multă stabilitate, mai multe oportunităţi, iar pentru Republica Moldova şi paşi concreţi către calitatea de membru a Uniunii Europene", a afirmat preşedintele Maia Sandu.

Ilie Bolojan a efectuat, sâmbătă, în Republica Moldova prima sa vizită oficială externă în calitate de prim-ministru. El s-a întâlnit cu omologul său Dorin Recean şi a participat la Festivalul "Tezaur Naţional" din localitatea Horeşti- raionul Ialoveni. De asemenea, Bolojan a participat la o întâlnire cu locuitorii satului Bardar.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.08.2025, 20:36)

    lumea s-a cam saturat de milogeala voastra, madam maia.

    noi, romanii, suntem satui de mult de voi, sunteti doar laitmotiv de sifonat, furat, bani din ro de catre psd si pnl.  

    ajutoarele si finantarile de milioane de euro nerambursabile ajung la interlopii romano-moldavi fara rezultat cu un fifty-fifty de 30 de ani cu parandarat la psd si pnl pe filierele de partid.  

    sunteti in acelsi punct in care ati fost cand v-ati desprins de rusia, dupa 35 de ani. 

    nonevolutie si conservare, de fapt multi credem ca faceti joc dublu si de fapt sunteti afiliati lui putin facand joc de proeuro pentru sabotaj.

    pentru ca altfel nu sunteti buni de nimic, decat de muieti is posmagii. 

    Acord

    

adb