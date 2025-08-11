Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron de blocarea negocierilor Israel-Hamas

A.B.
Internaţional / 11 august, 15:48

Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron de blocarea negocierilor Israel-Hamas

Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, că poartă o parte din responsabilitatea pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas privind un acord de încetare a focului, transmite Le Figaro, de la care relatăm cele ce urmează.

Într-un interviu acordat pe 8 august pentru emisiunea World Over a canalului catolic Eternal Word Television Network, Rubio a afirmat că discuţiile cu Hamas „s-au prăbuşit” în ziua în care Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte statul palestinian în septembrie. În opinia oficialului american, această declaraţie a oferit Hamas sentimentul că este „recompensat” şi liber să „clameze victoria”, ceea ce a redus şansele unui armistiţiu.

Anunţul Parisului, urmat de intenţii similare din partea altor state, ar fi determinat Hamas să refuze acordul cu Israelul, consideră Rubio. „Aceste mesaje, deşi simbolice, au făcut mai dificilă obţinerea păcii”, a adăugat acesta.

Emmanuel Macron a declarat că recunoaşterea statului Palestina este „singura cale posibilă” pentru un viitor cu „justiţie, securitate şi demnitate” pentru toate popoarele din regiune, subliniind însă că aceasta trebuie să fie condiţionată de demilitarizarea Hamas, excluderea sa din guvernare şi recunoaşterea Israelului de către viitorul stat palestinian, conform sursei citate.

Statele Unite s-au retras din negocierile de încetare a focului în aceeaşi zi cu anunţul Franţei. Trimisul special american Steve Witkoff a acuzat Hamas că nu acţionează cu bună-credinţă, iar Rubio a calificat proiectul francez drept „o palmă pentru victimele din 7 octombrie”. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a reafirmat intenţia de a cuceri oraşul Gaza, ceea ce face ca un armistiţiu să pară tot mai improbabil.

