Meloni anunţă la Seul că a vorbit cu Trump şi denunţă o ”greşeală” în impunerea unor taxe vamale unor ţări europene

Şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni, a catalogat duminică drept „o greşeală” ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale unor state europene care se opun intenţiei sale de a dobândi Groenlanda, relatează AFP.

Ea a declarat presei, în timpul unei vizite oficiale la Seul, că „impunerea unor noi sancţiuni, în prezent, ar fi o greşeală”, potrivit AFP.

Giorgia Meloni a afirmat că a discutat subiectul „cu Donald Trump, cu câteva ore mai devreme”, şi că i-a transmis direct punctul său de vedere, informează AFP.

Premierul italian a adăugat că a vorbit şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, care i-a confirmat că Alianţa Nord-Atlantică a început să lucreze pe acest dosar, notează AFP.

Donald Trump a ameninţat că va impune taxe vamale de până la 25% pentru toate mărfurile exportate în Statele Unite de Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda, relatează AFP.

Italia nu se află printre ţările vizate de aceste ameninţări comerciale, potrivit AFP.

Considerată o figură a extremei drepte şi o aliată a lui Donald Trump în Europa, Giorgia Meloni a încercat să minimalizeze tensiunile, afirmând că „există o problemă de înţelegere şi de comunicare” între Europa şi Statele Unite în privinţa Groenlandei, scrie AFP.

Premierul italian a subliniat că NATO ar trebui să joace un rol activ în această criză, relatează AFP.

„NATO este cadrul în care trebuie să depunem eforturi pentru a organiza împreună mijloace de descurajare a oricărui amestec ostil într-un teritoriu clar strategic”, a declarat Giorgia Meloni, citată de AFP.

Ea a apreciat că faptul că NATO a început să lucreze pe acest subiect reprezintă „o iniţiativă bună”, potrivit AFP.

Meloni a mai avertizat că mesajul transmis de Europa către Washington nu este suficient de clar, relatează AFP.

Ea a adăugat că există riscul ca unele iniţiative ale statelor europene să fie interpretate ca fiind antiamericane, „ceea ce nu este, în mod evident, intenţia lor”, notează AFP.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, alături de Olanda, Finlanda, Slovenia şi Regatul Unit, au trimis recent personal militar în Groenlanda într-o misiune de recunoaştere, ca parte a exerciţiului danez „Arctic Endurance”, organizat împreună cu aliaţi din NATO, relatează AFP.

Donald Trump susţine că Statele Unite au nevoie de Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, din motive strategice şi de securitate naţională, informează AFP.