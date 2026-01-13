Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Meta cere Australiei să reanalizeze interdicţia reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

S.B.
Companii / 13 ianuarie, 14:17

Meta cere Australiei să reanalizeze interdicţia reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

Meta Platforms a reluat apelurile către guvernul australian pentru a reconsidera interdicţia recent introdusă privind accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale, după ce a blocat peste 500.000 de conturi într-o singură lună pe platformele sale, informează news.ro.

Legea australiană privind siguranţa online din 2024 a intrat în vigoare pe 11 decembrie şi restricţionează accesul minorilor sub 16 ani la zece mari platforme digitale, inclusiv Instagram şi Facebook (Meta), YouTube (Alphabet), TikTok (ByteDance), Reddit, Snapchat şi X, platforma deţinută de Elon Musk.

Meta a anunţat că, în perioada 4-11 decembrie, a eliminat aproximativ 550.000 de conturi despre care se crede că aparţin utilizatorilor sub 16 ani. Dintre acestea, circa 330.000 au fost eliminate de pe Instagram, aproximativ 173.500 de pe Facebook şi aproape 40.000 de pe Threads.

Compania a transmis că respectă cerinţele legii, dar solicită autorităţilor australiene să colaboreze mai strâns cu industria pentru a găsi soluţii mai eficiente decât o interdicţie generală. Meta susţine că ar fi preferabilă creşterea standardelor de siguranţă şi protecţie a vieţii private pentru minori, prin mecanisme adaptate vârstei, în locul blocării totale.

În acest sens, Meta a precizat că a colaborat cu organizaţia non-profit OpenAge Initiative pentru a introduce instrumente de verificare a vârstei, care permit confirmarea acesteia prin documente oficiale, informaţii financiare, estimarea vârstei pe baza imaginii sau portofele digitale naţionale. Totuşi, compania consideră că verificarea vârstei şi aprobarea parentală ar trebui extinse şi la nivelul magazinelor de aplicaţii, având în vedere că adolescenţii folosesc zeci de aplicaţii pe săptămână, multe dintre ele nefiind acoperite de actuala legislaţie.

Meta avertizează că, în lipsa unei abordări unitare la nivelul întregii industrii, tinerii vor continua să migreze către alte aplicaţii pentru a ocoli interdicţia. Deja, numeroşi adolescenţi australieni folosesc platforme alternative care nu sunt încă interzise, precum Yope, Lemon8 sau Discord, ori recurg la conturile părinţilor sau la servicii de tip VPN.

Criticile nu vin doar din partea Meta. Reddit a iniţiat o acţiune legală împotriva Australiei, susţinând că legea este ineficientă şi limitează participarea tinerilor la discuţii publice şi politice adecvate vârstei.

De cealaltă parte, prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că măsura urmăreşte să redea părinţilor controlul şi să reducă influenţa marilor companii tehnologice asupra copiilor, oferindu-le acestora şansa ”de a fi copii”. Autoritatea australiană pentru siguranţă online a arătat că interdicţia reduce riscul expunerii minorilor la conţinut dăunător şi transferă responsabilitatea de la părinţi către companiile de tehnologie.

Impactul asupra sănătăţii mintale

Interdicţia australiană ar putea deveni un precedent pentru alte state, în contextul preocupărilor globale legate de impactul reţelelor sociale asupra sănătăţii mintale a tinerilor. În 2023, chirurgul general al SUA, Vivek Murthy, a avertizat asupra unei crize de sănătate mintală în rândul adolescenţilor, asociind utilizarea reţelelor sociale cu creşterea depresiei, anxietăţii şi problemelor legate de imaginea corporală.

Aceste îngrijorări au dus la apariţia unor mişcări iniţiate de părinţi în mai multe ţări, care promovează limitarea accesului copiilor la smartphone-uri şi reţele sociale. Unul dintre cei mai cunoscuţi susţinători ai acestui curent este Jonathan Haidt, profesor la Universitatea New York şi autorul cărţii „The Anxious Generation”, care recomandă ca adolescenţii să nu aibă acces la reţele sociale înainte de vârsta de 16 ani.

Primele evaluări după introducerea interdicţiei în Australia arată rezultate mixte. Potrivit unui reportaj BBC, unii adolescenţi şi-au schimbat obiceiurile în bine, în timp ce alţii se simt mai izolaţi sau caută metode alternative de a rămâne conectaţi online.

Opinia Cititorului ( 3 )





  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:48)

    Ce treaba are meta cu juniorii?

    Pierd clientii cei mai fideli?! 

    

    

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:23)

      Plang securistii din Meta dupa ei.

      

      

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:06)

    Cat tupeu nesimțit.

    

    

adb