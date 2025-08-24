Meta lansează ochelarii inteligenţi Hypernova

Meta Platforms se pregăteşte să dezvăluie luna viitoare, la conferinţa anuală Connect, ochelarii inteligenţi Hypernova, primul său model destinat consumatorilor, dotat cu display digital, alături de o brăţară inovatoare care permite controlul dispozitivului prin gesturi ale mâinii, transmite CNBC.

Evenimentul, programat pentru sfârşitul lui septembrie, marchează un pas important în strategia companiei de extindere pe piaţa realităţii augmentate şi a tehnologiilor purtabile, conform sursei.

Hypernova va fi comercializat în parteneriat cu EssilorLuxottica şi ar urma să coste aproximativ 800 de dolari. Dispozitivul va integra un mic display color în lentila dreaptă, cu un câmp vizual de circa 20 de grade, folosit pentru afişarea de informaţii simple precum mesaje, apeluri sau notificări. De asemenea, ochelarii vor permite realizarea de fotografii, apeluri video, redarea audio şi interacţiunea cu un asistent AI.

Brăţara de control, dezvoltată pe baza tehnologiei neural-senzoriale a CTRL Labs, companie achiziţionată de Meta în 2019, foloseşte senzori sEMG pentru a interpreta impulsurile electrice generate de mişcările mâinii. Aceasta va permite utilizatorilor să interacţioneze cu ochelarii prin gesturi, eliminând nevoia de controale tradiţionale.

Meta a anunţat că noul model va fi însoţit şi de o generaţie actualizată a ochelarilor Ray-Ban Stories, precum şi de aplicaţii experimentale dezvoltate cu ajutorul inteligenţei artificiale.