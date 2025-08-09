Mexicul respinge intervenţia militară americană împotriva cartelurilor de droguri

Mexicul respinge posibilitatea intrării armatei americane pe teritoriul său, după informaţiile că Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să atace cartelurile de droguri din America Latină, relatează BBC.

Preşedintele mexican Claudia Sheinbaum a subliniat vineri că „Statele Unite nu vor veni în Mexic cu armata” şi că, deşi există cooperare între cele două ţări, „invazia este exclusă, absolut exclusă”.

The New York Times a dezvăluit recent că Trump ar fi semnat în secret o directivă care autorizează folosirea forţei militare pe teritoriul altor state împotriva cartelurilor. Casa Albă nu a comentat direct această directivă, dar a reiterat că „prioritatea principală a preşedintelui Trump este protejarea patriei”.

Această directivă pare să fie o continuare a unui ordin executiv semnat de Trump la începutul anului, prin care opt carteluri de droguri - dintre care şase mexicane - au fost desemnate oficial ca organizaţii teroriste.

Guvernul mexican a fost informat că această măsură nu implică participarea personalului militar american pe teritoriul Mexicului, iar Sheinbaum a reafirmat ferm: „Nu face parte din niciun acord. Când a fost discutat, am spus mereu «Nu»”.

Anterior, Sheinbaum afirmase că decizia lui Trump de a eticheta cartelurile drept terorişti „nu poate justifica o încălcare a suveranităţii noastre”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a susţinut că desemnarea cartelurilor ca organizaţii teroriste va permite SUA să le combată mai eficient, inclusiv prin utilizarea agenţiilor de informaţii şi a Departamentului Apărării. „Trebuie să le tratăm ca organizaţii teroriste armate, nu doar ca traficanţi de droguri”, a declarat Rubio.

Potrivit New York Times, directiva lui Trump oferă „baza oficială pentru posibile operaţiuni militare directe” împotriva cartelurilor, atât pe mare, cât şi pe uscat.

În ultimele luni, Mexicul şi SUA au colaborat strâns pentru reducerea fluxului ilegal de migranţi şi droguri la frontiera comună. În iunie s-au înregistrat cele mai scăzute treceri la frontieră din ultimii ani, iar confiscările de fentanil au scăzut cu peste 50%, potrivit ambasadorului SUA în Mexic, Ronald Johnson, care a salutat colaborarea dintre Sheinbaum şi Trump, apreciind că aceasta a dus la slăbirea cartelurilor şi la o mai mare siguranţă pentru ambele ţări.