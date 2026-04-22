Miliardarul ucrainean cheltuieşte 554 de milioane de dolari pentru cel mai scump apartament din lume, în Monte Carlo

O naţiune care s-a clasat constant în fruntea tuturor clasamentelor globale privind corupţia produce unele dintre cele mai extravagante demonstraţii de acumulare de avere, potrivit ZeroHedge.

Este contextul în care miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov, asociat cu complexul siderurgic Azovstal din Mariupol, a fost indicat ca fiind implicat într-o achiziţie imobiliară de lux în Monaco.

Potrivit ZeroHedge, care citează date atribuite Bloomberg, miliardarul ar fi cumpărat un apartament de lux, cu mai multe niveluri, în cel mai prestigios complex rezidenţial din Monaco, pentru aproximativ 471 de milioane de euro (554 de milioane de dolari), ceea ce ar reprezenta cea mai mare tranzacţie imobiliară individuală din istorie.

Proprietatea, situată pe malul apei şi având 21 de camere, este localizată în cartierul Mareterra din principat. Noua zonă a fost construită pe teren recuperat de la mare şi a fost inaugurată în 2024 de Albert al II-lea, devenind una dintre cele mai exclusiviste dezvoltări imobiliare din lume, potrivit ZeroHedge.

Apartamentul se află în clădirea „Le Renzo” şi se întinde pe aproximativ 2.500 de metri pătraţi, fără a include balcoanele şi terasele cu vedere la Marea Mediterană. Imobilul include piscină privată, jacuzzi şi cel puţin opt locuri de parcare, potrivit aceleiaşi surse.

Detaliile tranzacţiei, finalizată în 2024, provin din registrele de proprietate ale principatului, precum şi dintr-o serie de e-mailuri şi documente preliminare analizate de Bloomberg Businessweek, materiale obţinute prin Distributed Denial of Secrets, organizaţie care colectează şi publică date scurse considerate de interes public, potrivit ZeroHedge.

Holdingul omului de afaceri, System Capital Management, a confirmat că a realizat o investiţie în proiectul „Le Renzo”, însă a refuzat să ofere detalii despre proprietate sau preţ. Într-un comunicat, compania a precizat că portofoliul său include de peste zece ani investiţii imobiliare premium şi că a participat la proiectul Mareterra începând din 2021, potrivit ZeroHedge.

În articol se menţionează că o astfel de achiziţie, de ordinul a jumătate de miliard de dolari, reprezintă o „altă galaxie” în imobiliarele de lux, iar o parte din fonduri ar proveni probabil de la contribuabili americani, potrivit interpretării editoriale citate de ZeroHedge.

Dacă informaţiile sunt confirmate, tranzacţia ar depăşi alte vânzări istorice de proprietăţi, inclusiv achiziţii realizate de dezvoltatorul Nick Candy sau managerul de fonduri speculative Ken Griffin.

Monaco rămâne una dintre cele mai scumpe pieţe imobiliare din lume, datorită statutului de paradis fiscal şi ofertei extrem de limitate de teren, iar zona Mareterra este considerată una dintre cele mai exclusiviste dezvoltări recente.

Acordul de cumpărare ar fi fost încheiat înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022, eveniment care a generat perturbări semnificative în imperiul de afaceri al lui Akhmetov, inclusiv atacuri asupra activelor energetice din ţară.

Rinat Akhmetov este listat de Bloomberg Billionaires Index cu o avere de peste 7 miliarde de dolari şi a mai fost asociat anterior cu achiziţii imobiliare de lux în Europa şi Statele Unite, inclusiv pe Riviera Franceză şi în Londra.

De asemenea, System Capital Management este descris ca cel mai mare conglomerat industrial din Ucraina, activ în metalurgie, minerit, energie şi imobiliare.