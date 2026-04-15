Ministerul israelian de Externe condamnă afişarea unui simbol nazist pe steagul Israelului de către un deputat polonez

A.G.
Internaţional / 15 aprilie, 07:56

Sursa foto: X / @KonradBerkowicz

Ministerul israelian de Externe a condamnat „în cei mai duri termeni” gestul unui parlamentar polonez de a profana memoria celor şase milioane de evrei ucişi în timpul regimului nazist, după ce acesta a afişat un steag al Israelului pe care a fost suprapusă o svastică, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Conform aceleiaşi surse, incidentul a avut loc chiar în ziua dedicată comemorării Holocaustului în Israel, fiind calificat drept un act „repulsiv” şi un nivel extrem de dispreţ faţă de memoria victimelor Holocaustului.

Ministerul israelian de Externe a salutat în mod explicit condamnarea formulată de autorităţile poloneze faţă de gestul parlamentarului, inclusiv poziţia exprimată de Ministerul polonez de Externe şi de conducerea parlamentului, precum şi intenţia de a aplica sancţiuni în acest caz, potrivit mesajului publicat pe X.

Instituţia israeliană a subliniat, de asemenea, că se aşteaptă ca toţi liderii politici polonezi să condamne ferm acest gest, evidenţiind gravitatea simbolică a incidentului în contextul memoriei Holocaustului, conform aceleiaşi surse.

Potrivit relatărilor Anadolu Ajansi, gestul a fost comis de deputatul polonez Konrad Berkowicz în timpul unei intervenţii în parlament, unde a prezentat un steag al Israelului modificat prin înlocuirea simbolului central cu o svastică.

Conform Polskie Radio, Ministerul de Externe al Poloniei a condamnat oficial incidentul, calificându-l drept inacceptabil, iar autorităţile iau în considerare sancţiuni împotriva parlamentarului.

Conform propriilor postări publicate pe platforma X, deputatul polonez Konrad Berkowicz a continuat să redistribuie imaginea în cauză, care prezintă un steag al Israelului modificat prin înlocuirea simbolului central cu o svastică nazistă. Alături de această imagine, el a reluat acuzaţiile potrivit cărora Israelul ar comite un „genocid”, utilizând un limbaj extrem de dur pentru a descrie presupusele efecte ale acţiunilor militare asupra populaţiei civile, potrivit aceleiaşi surse. De asemenea, acesta a afirmat că nu va renunţa la distribuirea mesajului, încurajând redistribuirea conţinutului şi indicând că va continua să îl promoveze în mediul online, potrivit mesajelor publicate pe contul său oficial de pe X.

Reacţiile oficiale de la Varşovia indică o delimitare clară faţă de gestul deputatului, în timp ce partea israeliană insistă asupra unei condamnări ferme şi unitare la nivel politic, potrivit surselor citate.

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

