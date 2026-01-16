Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministrul Economiei: ”Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă”

S.B.
Politică / 16 ianuarie, 10:18

Ministrul Economiei: ”Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că, în ceea ce priveşte restructurările din administraţia publică, ”trebuie măsurat de mai multe ori”, el atrăgând atenţia asupra faptului că deciziile legale care vor fi adoptate trebuie să fie solide în instanţele de judecată, potrivit news.ro.

”Trebuie găsită în schimb o formulă, să zic, tehnică, juridică, prin care, la un moment dat, să mai şi putem schimba ceva la stat”, spune el.

”Orice restructurare trebuie făcută cu foarte multă grijă şi trebuie să ţină în instanţă. De aceea şi legislaţia care va fi promovată înainte de legea bugetului e important cum arată, este important să fie acord în coaliţie şi apoi să iasă o legislaţie care să ţină, inclusiv din punct de vedere constituţional. Nu pot comenta deciziile de instanţă, trebuie găsită în schimb o formulă tehnică, juridică, prin care, la un moment dat, să mai şi putem schimba ceva la stat. Pentru că dacă toată ţara se plânge că statul consumă prea mult, uneori se plâng şi angajaţii de la stat, chiar din statul central, că sunt nişte inechităţi între ei şi aşa mai departe, dar până la urmă, nu ştiu cum, prin decizii de instanţă şi prin legislaţie, se gonflează tot acest aparat de stat, n-am rezolvat nimic. Trebuie găsit o formulă tehnică, juridică”, a afirmat Irineu Darău, joi seară, la Euronews România.

El este de părere că, pentru restructurarea administraţiei publice, ”trebuie măsurat de mai multe ori”.

”Trebuie să măsori de mai multe ori până să găseşti soluţia corectă. Nu cred că soluţia corectă, în general, din punct de vedere al managementului, este să tai otova, să nu te uiţi la cine e eficient şi cine nu”, a spus Darău.

Ministrul a atras atenţia inclusiv asupra tăierilor de posturi neocupate, dar care există în organigramele instituţiilor publice, arătând că şi aceste posturi sunt bugetate.

”Spun că şi acelea sunt în ecuaţie, pentru că la începutul fiecărui an, posturi vacante şi posturi ocupate la acel moment, dacă vreţi la acea poză a momentului, fac parte din bugetul unui minister şi sunt cerute de la bugetul central. Nici acolo nu trebuie tăiat otova, pentru că unele posturi vacante urmează să fie ocupate prin concursuri. Deci, cred că fiecare minister trebuie să găsească o variantă de restructurare, astfel încât la final să aibă mai puţine cheltuieli, în jurul acelui procent de 10%, să fie mai eficient şi, totuşi, nu este de ignorat, să aibă oamenii motivaţi, să aibă oamenii buni, potriviţi, competenţi, dar şi motivaţi la locul de muncă”, a subliniat ministrul Economiei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0891
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3740
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4654
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8684
Gram de aur (XAU)Gram de aur649.3669

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb