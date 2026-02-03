Ministrul Economiei: "Semnătura electronică intră într-o nouă etapă, cu blocaje eliminate”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunţat marţi că aplicarea efectivă a semnăturii electronice intră într-o nouă etapă, după publicarea în Monitorul Oficial a ordinului de ministru privind aplicarea Legii nr. 214 din 5 iulie 2024, conform News.ro. Potrivit ministrului, blocajele au fost eliminate, iar cadrul este acum creat pentru utilizarea semnăturii electronice de către furnizori şi cetăţeni, conform sursei.

"Blocajele care împiedicau utilizarea semnăturii electronice au fost eliminate, iar cadrul legal permite acum folosirea acesteia de către furnizori şi cetăţeni. Cel mai vizibil rezultat este extinderea utilizării semnăturii electronice avansate, cu valoare juridică deplină, pentru un număr mai mare de documente”, a precizat Irineu Darău, potrivit sursei menţionate.

Ministrul subliniază că, în practică, acest lucru înseamnă mai puţine drumuri la ghişeu, economisirea timpului şi interacţiuni digitale mai simple atât cu statul, cât şi cu mediul privat, relatează News.ro.

Ministrul Irineu Darău a declarat că succesul reformei semnăturii electronice nu se va măsura în ordine sau norme publicate, ci în cât de simplu le va fi oamenilor şi firmelor să-şi rezolve problemele, timpul economisit şi în încrederea că sistemul funcţionează, conform sursei. Potrivit ministrului, următorii paşi presupun modificarea legislaţiei şi ajustarea normelor subsecvente pentru ca regulile să fie clare şi aplicabile, subliniază sursa. "Un stat eficient se construieşte prin soluţii simple, previzibile şi digitale, care funcţionează la timp şi în beneficiul oamenilor şi al economiei", a adăugat Darău, menţionează News.ro.