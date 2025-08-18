Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Oana Ţoiu pregăteşte vizita Dan-Trump la Chicago

M.P.
Politică / 18 august, 12:24

Sursă foto: Facebook/Oana Ţoiu

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele.

”În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlneşte Comunitatea Românilor din Diaspora şi antreprenorii de acolo, şi le mulţumesc mult pentru invitaţie”, a spus ministrul de Externe la TVR INFO.

Despre calendarul vizitei, Oana Ţoiu a precizat că la nivel de agendă, sunt trei obiective principale, participarea noastră la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, întâlnirea cu comunităţile de români, atât în New York cât şi în Chicago şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

”Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”, a arătat Oana Ţoiu.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 13:22)

    Altadata, orice roman ar fi tras un toi. Liberal, PSD-ist, chiar si de la Sosoaca si AUr. Acum nici ,...racul nu l-ar mai trage. Toiul de astazi este respingator si provoaca voma. Este o specie de sobolan securist crescut de Petrov, in gunoaiele KGB-iste. Mizerie umana made in Romania.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 13:29)

    Ministra Țoiu pregateste ..... iți vine sa borasti , ce sa pregateasca o sorososta pentru o administrație care nu stie cum sa scape de ei ?

